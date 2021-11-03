Меткомбинат имени Ильича начал поставки кислорода в Херсонскую область

“Группа “Метинвест” Рината Ахметова и Вадима Новинского продолжает безвозмездно поставлять кислород в больницы Мариуполя – это системная и безвозмездная помощь, – сказано в сообщении. – Четвертая волна пандемии коронавируса отличается высоким уровнем госпитализации среди больных и острой потребностью в кислородной терапии. Врачи отмечают, что без стабильных поставок кислорода от меткомбината имени Ильича было бы сложно справляться с таким количеством пациентов в стационаре”.

За прошедшую неделю больницам Мариуполя отгрузили 74,58 тонны жидкого и 12,46 тыс. м³ газообразного кислорода:

городская больница №1 получила 23,2 тонны жидкого и 684 м³ газообразного кислорода;

больнице №4 передано 31,26 тонны жидкого и 7,44 тыс. м³ газообразного кислорода;

больнице №9 отгружено 20,12 тонн жидкого и 180 м³ газообразного кислорода;

газообразный кислород доставили в больницу скорой медицинской помощи и перепрофилированный мариупольский городской родильный дом – по 2862 и 360 м³ соответственно.

Также меткомбинат имени Ильича обеспечивает кислородом Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения, туда за последнюю неделю отгрузили 14,14 тонны жидкого кислорода. Скадовской центральной городской больнице которой передали 5,04 тонны жидкого кислорода.

“Мы видим, как пандемия коронавируса набирает обороты, и понимаем, какую колоссальную нагрузку испытывает система здравоохранения Украины. Группа “Метинвест” Рината Ахметова и Вадима Новинского пришли на помощь, организовав поставки кислорода по всей стране. Меткомбинат имени Ильича, помимо покровской и мариупольских больниц, уже две недели подряд отгружает жизненно необходимый газ в Скадовскую больницу Херсонской области. При необходимости объемы поставок будут увеличены”, – рассказала и.о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 3 ноября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 69 тыс. пациентов с COVID-19.

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