Магазин “Магнит” в ЮВАО опечатали из-за нарушений мер профилактики COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора провели осмотр помещений магазина. Они выявили нарушения, которые создают угрозу здоровью граждан, сказал Лабаш.

В магазине не соблюдалась социальная дистанция, сотрудники не вакцинировались от коронавируса, обслуживались посетители без масок. Складские помещения были захламлены, целостность напольного и потолочного покрытия нарушены, уточнил специалист.

“В отношении магазина составлен протокол о временном запрете деятельности”, – цитирует Лабаша Агентство городских новостей “Москва”.

Сообщается, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф до 500 тысяч руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

В Москве на срок с 28 октября по 7 ноября приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают работать.