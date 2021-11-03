 

Магазин “Магнит” в ЮВАО опечатали из-за нарушений мер профилактики COVID-19

03.11.2021, 13:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты Роспотребнадзора провели осмотр помещений магазина. Они выявили нарушения, которые создают угрозу здоровью граждан, сказал Лабаш.

В магазине не соблюдалась социальная дистанция, сотрудники не вакцинировались от коронавируса, обслуживались посетители без масок. Складские помещения были захламлены, целостность напольного и потолочного покрытия нарушены, уточнил специалист.

“В отношении магазина составлен протокол о временном запрете деятельности”, – цитирует Лабаша Агентство городских новостей “Москва”.

Сообщается, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф до 500 тысяч руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

В Москве на срок с 28 октября по 7 ноября приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают работать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / На Курилах установили знак в честь поправки о неотчуждаемости территорий

01.02 / Ученые узнали, в какое время суток упражнения лучше влияют на обмен веществ

31.07 / Александр Даванков из партии «Новые люди» заявил о необходимости решать допинговые проблемы в спорте России

20.09 / Детям может понадобиться госпитализация: россиян предупредили об опасном вирусе

23.06 / Мнение: Президент Байден, спасите нас

22.10 / “Вы живете здесь и сейчас”: психолог рассказала, почему возраст за 45 – отличное время для женщины

10.02 / Мнение: Куда идет Северная Корея?

18.01 / Мнение: Василиса от слова “сильная”

19.01 / Скандалы: К единороссу подошли конфискательно

30.03 / Мнение: Одна из немногих стран, которая может вытирать ноги о приказы США относительно безнаказанно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика