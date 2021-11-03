Правительство засекретило все закупки Росгвардии и ФСО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет пяти силовым ведомствам проводить все закупки в закрытом порядке. Документ правительства опубликован на портале правовой информации.

С 1 января 2022 года в перечень войдут Росгвардия, Федеральная служба охраны (ФСО). Помимо этого, скроют все закупки Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР): сейчас эти ведомства засекречивают только закупки, необходимые для обеспечения нужд обороны и безопасности.

Росгвардия предлагала засекретить свои госзакупки еще в апреле 2019 года. В обосновании предложенных поправок ведомство заявило, что войска национальной гвардии РФ «являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина». В том же году скрыть свои закупки предложила и ФСО из-за «увеличения количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны».

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В июне 2020 года Минфин также выступил с предложением засекретить закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса». По мнению чиновников, нововведение поможет упростить и систематизировать порядок госзакупок, а также обеспечить «конфиденциальность» информации. В июле этого же года «Роскосмос» предложил засекретить некоторые закупки госкорпорации из-за того, что иностранные государства анализируют открытую информацию.

В августе 2020 года в Минобороны предложили засекретить практически всю информацию об оборонной сфере: согласно документу, исключения планируется сделать для сведений о нарушениях прав и свобод человека, чрезвычайных ситуациях и для информации о загрязнении окружающей среды. Весь перечень сведений, которые собираются отнести к служебной тайне, будет составляться министерством самостоятельно. Утверждать перечень будет президент.

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