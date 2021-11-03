Найдено еще одно решение проблемы дефицита чистой воды

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03.11.2021, 13:34, Новости дня
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Новую разработку для очистки воды представили специалисты из разных компаний, среди которых Google и Alphabet. Также технологию одобрили в ЮНИСЕФ. По словам создателей методики, ее применение может обеспечить чистой питьевой водой не менее одного миллиарда человек, ныне живущих на нашей планете.

Речь идет об уже известной системе забора влаги из воздуха. Ученые напоминают, что даже в самую большую жару в каждом кубометре воздуха имеется несколько миллилитров воды. Поскольку она существует в виде пара, то остается ее конденсировать, чтобы получить чистый продукт.

Но есть проблема. Дело в том, что воздух в регионах с плохой экологией может давать воду с примесями. Ее также придется дополнительно очищать, говорят специалисты. Но главной проблемой остается дешевая и быстрая добыча большого количества влаги.



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