 

Иран заявил о предотвращении захвата танкера американцами

03.11.2021, 13:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСилы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предотвратили захват американскими военными иранского танкера в Оманском заливе, сообщило иранское агентство Tasnim.

«Своевременными и авторитетными действиями, флот ВМС КСИР предотвратил пиратскую атаку и попытку украсть иранскую нефть Соединенными Штатами», – приводит РИА «Новости» сообщение агентства. 

Отмечается, что в ходе этой акции Соединенные Штаты захватили танкер, перевозивший иранскую экспортную нефть в водах Оманского моря, перенаправили его на другой танкер и направили его в неизвестном направлении. 

«Военно-морские силы КСИР пресекли попытку ВМС США захватить иранскую нефть в Оманском заливе», – передает агентство. По его данным, иранские военные воспрепятствовали захвату танкера и направили его в воды Ирана. В сообщении уточняется, что речь идет о большом танкере, который перевозил в тот момент нефть.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что рассчитывает на снятие санкций с Тегерана после переговорного процесса по ядерной сделке. 

США обвиняют Иран в испытаниях ракет, способных нести ядерные снаряды. Тегеран утверждает, что ракетная программа нацелена на оборону и не нарушает резолюции Совбеза ООН.



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