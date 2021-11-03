На Урале около больницы расстреляли из ружья машину врача ковидной реанимации

На Урале из ружья была расстреляна машина врача, который работает в ковидной реанимации. Инцидент произошел в населенном пункте Асбест возле городской больницы. Не исключается, что таким образом медику хотел отомстить родственник умершего пациента.

ято процессуальное решение.

Машину обстреляли накануне. Как заявили очевидцы, выстрелы по автомобилю производились из ружья. Инцидент произошел около десяти часов вечера. Врач, которому принадлежит транспортное средство, не пострадал.

По факту случившегося проводится предварительная проверка. После ее завершения будет принято процессуальное решение.

Источник: www.e1.ru