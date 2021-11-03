 

На Урале около больницы расстреляли из ружья машину врача ковидной реанимации

03.11.2021, 13:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Урале из ружья была расстреляна машина врача, который работает в ковидной реанимации. Инцидент произошел в населенном пункте Асбест возле городской больницы. Не исключается, что таким образом медику хотел отомстить родственник умершего пациента.
ято процессуальное решение.
Машину обстреляли накануне. Как заявили очевидцы, выстрелы по автомобилю производились из ружья. Инцидент произошел около десяти часов вечера. Врач, которому принадлежит транспортное средство, не пострадал.

По факту случившегося проводится предварительная проверка. После ее завершения будет принято процессуальное решение.

Источник: www.e1.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / В Кемерово строителя раздавила металлическая балка

13.08 / Мнение: Печальный случай Юнемана

05.02 / Врач Яковлева рассказала о полезных свойствах свинины для организма

03.03 / Ученые рассказали, кто виновен в исчезновении шерстистых мамонтов

11.05 / Местные жители спасли свою деревню от потопа

08.10 / Не поможет даже глобальный локдаун: главврач инфекционной больницы Кононенко о четвертой волне COVID-19

07.10 / Нормальный, или Великая починка

11.08 / В штабе рассказали о возвращении Тихановской

30.06 / Скандалы: Россия стала донором китайского технологического «чуда»

03.08 / Марина Александрова и другие гости благотворительного уикенда Axenoff в Санкт-Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика