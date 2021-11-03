Климатические проблемы мира гораздо страшнее нападения инопланетян

В случае гипотетического нападения инопланетян на США РФ и Китай вряд ли придут Америке на помощь, считает автор The New York Times. Однако сегодня в мире есть проблемы пострашнее, например изменение климата, поскольку, в отличие от космических пришельцев, договориться с природой не выйдет — ей нет никакого дела до того, где начинаются и заканчиваются границы России, Америки или Китая.



Reuters

По воспоминаниям Михаила Горбачёва, в 1985 году президент США Рональд Рейган спросил его: «А что бы вы делали, если бы на США внезапно напали из космоса? Пришли бы нам на помощь?» Горбачёв ответил утвердительно, то же самое заявил и его американский коллега. Однако сегодня, как пишет The New York Times, учитывая недавний виток соперничества великих держав современности, отнюдь не очевидно, что Россия, Китай или Америка станут друг другу помогать, если вдруг нападут инопланетяне из космоса.

Как продолжает издание, рассказывая эту историю, эксперт по контролю над вооружениями из Центра Вильсона Роб Литвак проводит аналогию с другой угрозой, тревожащей весь мир, — климатической. Глобальное потепление сулит всем странам суровую погоду, лесные пожары и повышение уровня моря. Но, в отличие от космических пришельцев, договориться с природой не выйдет — ей нет никакого дела до того, где начинаются и заканчиваются границы России, Америки или Китая. Однако ни президент Китая Си Цзиньпин, ни президент РФ Владимир Путин на открывшийся в воскресенье в Глазго саммит по климату не приехали — в отличие от президента Байдена и других мировых лидеров.

«Окно для всего человечества, чтобы не допустить неуправляемой перемены климата, закрывается. Китай, США и РФ — первый, второй и четвёртый источник выбросов углерода во всём мире соответственно. Однако как раз в исторический момент, когда необходимо беспрецедентное глобальное сотрудничество, чтобы предотвратить катастрофу, мир оказался на грани безудержного геостратегического соперничества», — отмечает Роб Литвак.

Как заключает автор материала, вместо гонки вооружений или космической гонки миру нужна гонка за Землю — соревнование великих держав, какая страна быстрее создаст прочный мир с нулевыми выбросами углерода ради процветания всего человечества. Поэтому для США бросить вызов Китаю и РФ в области создания инструментов экологической устойчивости, а не сопротивления — это шанс вернуть себе моральное лидерство на мировой арене и переориентировать собственную экономику и экономику конкурентов на важнейшие отрасли будущего.

«Если мы, человечество, не хотим стать неудачным биологическим экспериментом, то электросети, транспорт и здания с нулевым выбросом углерода, а также безотходное производство должны стать следующей мировой отраслью — и обязательно ею станут», — заключает автор The New York Times.