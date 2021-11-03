“Диагноз налицо”. Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото

“С недавнего времени в этом уважаемом обществе так часто приходится апеллировать к здравому смыслу, что иногда ловишь себя на мысли, что людей в белых халатах здесь точно не хватает”, – подписала она фото.

“Там диагноз налицо, и этот диагноз неизлечим”, – прокомментировали снимок политика ее подписчики.

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Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл “газовое” дело Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии “Батьківщина” в Верховной Раде.

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