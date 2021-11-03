 

В России за сутки ковидом заболели 40 443 человек

03.11.2021, 12:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спустя сутки после обнародования прошлого обновления официальной статистики по коронавирусу в России было зафиксировано 40 443 новых заболевших ковидом. За те же 24 часа полностью выздороветь успели 32 807 человек. Кроме того, в отчет попали данные о 1 189 летальных исходах.

Больше всего заражений регистрируется, как и раньше, в Москве. На этот раз сообщается о 6827 случаях. На втором месте в антирейтнге российских регионов расположился Санкт-Петербург, власти которого сообщили о 3269 заболевших. Третью строчку занимает Московская область. В Подмосковье ковид за сутки подхватили 2744 паиентов.

Таким образом, общее число выявленных в стране за все время наблюдений случаев коронавируса составляет 8 633 643. Число выздоровевших пациентов оценивается в 7 445 438. Также в официальной статистике по коронавирусу в России содержатся данные о 242 060 летальных исходах.

Эксперты отмечают, что опубликованная утром 3 ноября 2021 года статистика по новым случаям заражения ковидом в очередной раз обновила рекорд по уровню смертности. Предыдущий максимум был зарегистрирован за день до этого.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.08 / Стрижки и прически. Какие варианты стилисты считают максимально выигрышными для осени

25.03 / Елизавета Пескова и Александра Жулина представили песню “Папа”, посвященную Дмитрию Пескову

24.02 / В России и за рубежом прошел фестиваль лыжного спорта “Гонка Легкова”

07.07 / Минздрав: более 14 тысяч российских медиков заразились коронавирусом на работе

23.07 / Минюст запретил профсоюзу учителей использовать в качестве гимна Хор рабов из оперы «Набукко»

11.03 / Долой царизм всех болезней

14.07 / Влад Топалов рассказал, что влюбился в Регину Тодоренко с первого взгляда

23.07 / Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly дали первое совместное интервью о своей любви

24.11 / Анка-яйцеклетка – Личное мнение

29.05 / Максим Галкин впечатлил подписчиков зажигательным танго с наследницей: “Утренняя кумпарсита”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика