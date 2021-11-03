В России за сутки ковидом заболели 40 443 человек

Спустя сутки после обнародования прошлого обновления официальной статистики по коронавирусу в России было зафиксировано 40 443 новых заболевших ковидом. За те же 24 часа полностью выздороветь успели 32 807 человек. Кроме того, в отчет попали данные о 1 189 летальных исходах.

Больше всего заражений регистрируется, как и раньше, в Москве. На этот раз сообщается о 6827 случаях. На втором месте в антирейтнге российских регионов расположился Санкт-Петербург, власти которого сообщили о 3269 заболевших. Третью строчку занимает Московская область. В Подмосковье ковид за сутки подхватили 2744 паиентов.

Таким образом, общее число выявленных в стране за все время наблюдений случаев коронавируса составляет 8 633 643. Число выздоровевших пациентов оценивается в 7 445 438. Также в официальной статистике по коронавирусу в России содержатся данные о 242 060 летальных исходах.

Эксперты отмечают, что опубликованная утром 3 ноября 2021 года статистика по новым случаям заражения ковидом в очередной раз обновила рекорд по уровню смертности. Предыдущий максимум был зарегистрирован за день до этого.