Назван главный признак успеха первого свидания

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03.11.2021, 12:40, Новости дня
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Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) провели не совсем обычное исследование. Их интересовало, как ведут себя люди на первом свидании, и при каких условиях данное событие можно считать удачным.

Оказалось, что у пары есть хорошие перспективы построить длительные отношения, если на первом свидании их сердца бьются в унисон.

Также существует ряд других признаков взаимной симпатии. Два человека бессознательно начинают копировать жесты и мимику друг друга. Они часто принимают одни и те же позы. Ну а когда на заданный вопрос начинают отвечать дуэтом, тут уж скрывать нечего – романтические отношения точно в самом разгаре. В исследовании приняли участие 14 добровольцев, представителей обоих полов.



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