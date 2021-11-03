Назван главный признак успеха первого свидания

Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) провели не совсем обычное исследование. Их интересовало, как ведут себя люди на первом свидании, и при каких условиях данное событие можно считать удачным.

Оказалось, что у пары есть хорошие перспективы построить длительные отношения, если на первом свидании их сердца бьются в унисон.

Также существует ряд других признаков взаимной симпатии. Два человека бессознательно начинают копировать жесты и мимику друг друга. Они часто принимают одни и те же позы. Ну а когда на заданный вопрос начинают отвечать дуэтом, тут уж скрывать нечего – романтические отношения точно в самом разгаре. В исследовании приняли участие 14 добровольцев, представителей обоих полов.