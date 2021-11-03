Названы причины провала партии Байдена на местных выборах в США

Поражение демократов на региональных выборах в ряде штатов США стало следствием критического падения рейтинга Джо Байдена из-за его провалов в экономической и социальной политике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Во вторник в США прошли выборы региональных законодателей и мэров.

«Самой интригующей была борьба в Вирджинии, где за несколько месяцев до выборов обострились самые разные культурные противоречия. Наиболее громким был «трансгендерный» скандал, когда парень в юбке изнасиловал ученицу в женском туалете, куда имел законный доступ. Произошедшее хотела замолчать администрация школы, добившаяся даже ареста отца потерпевшей. Демократы тоже пытались игнорировать эту «антилиберальную» историю», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.

Кроме того, обстановку в Вирджинии накалило возмущение общественности тем, что в программу обучения детей ввели критическую расовую теорию, утверждающую, что деятельность государственных институтов США изначально направлена на ущемление прав чернокожих.

«Республиканцы активно использовали все эти темы, что в итоге и привело к победе, хоть и с небольшим отрывом, их кандидата на пост губернатора – 54-летнего инвестиционного банкира Гленна Янгкина. Это показательно, учитывая, что Вирджиния – штат довольно либеральный, Байден здесь получил 60% на прошлогодних выборах. Теперь же республиканцы здесь побеждают впервые за 12 лет. При этом либеральные СМИ уже заявили, что причиной победы Янгкина стало «белое невежество», – констатировал эксперт.

Аналитик подчеркнул, что Республиканская партия теперь получит большинство еще и в местной Генеральной ассамблее штата. «Байден активно помогал своим кандидатам в Вирджинии, но проиграл, потому что стал непопулярным. Общенациональный рейтинг главы Белого дома колеблется в районе 42% и имеет дальнейшую тенденцию к снижению. Причины этого – рост инфляции, логистический кризис, неправильная иммиграционная политика, провал в Афганистане. Впрочем, на результаты выборов в Вирджинии также повлияли, конечно, местная повестка и специфика», – указал Дудаков.

В других штатах, например в Нью-Джерси, республиканские кандидаты тоже выступили успешно, они там почти победили, хотя от них никто не ожидал ничего подобного. В Техасе и Пенсильвании на выборах в местные законодательные органы республиканцы также были успешны.

«В Нью-Йорке обошлось без сюрпризов – новым мэром города стал 61-летний демократ Эрик Адамс, возглавлявший полицейское отделение Бруклина. Он шел на выборы с повесткой «закона и порядка», что является сейчас одной из важнейшим тем для мегаполиса, уставшего от бесконечных погромов и насилия», – детализировал Дудаков.

Республиканцы не стали выдвигать кандидата против Адамса, потому что его позиции были весьма сильны, и он лидировал в опросах, заметил эксперт. «Думаю, мы увидим уход Нью-Йорка от радикально левой повестки, которая наблюдалась при предыдущем мэре Билле де Блазио, и возвращение в более умеренное русло, наподобие того, что было при Майкле Блумберге. Это будет более предпочтительно для самого города», – отметил аналитик.

В Миннеаполисе ситуация похожа, отметил политолог, погромы и преступность привели к тому, что референдум об упразднении полиции провалился, хотя левые и демократы призывали к тому, чтобы ввести вместо полиции службу социальной защиты. «По их замыслу, правоохранительной деятельностью должны заниматься медиаторы – социальные сотрудники, которые договорными механизмами разрешали бы конфликты между жителями штата. В Миннеаполисе большинство ее не поддержало, хотя идея эта довольно популярна у либеральной общественности. Отказ от расформирования полиции ударит по позициям местных демократов, но вряд ли сильно повлияет на общенациональную повестку», – спрогнозировал эксперт.

При этом издание The New York Times написало, что отказ Миннеаполиса распускать полицию после гибели Джорджа Флойда «может иметь национальные последствия для дебатов о деятельности полиции и расовой справедливости». По мнению газеты, «провал поправки показал, что даже в либеральном городе, где с глубоким скепсисом относятся к полиции, многие американцы не готовы избавиться от нее».

В целом результаты электоральной гонки в штатах на региональном уровне говорят о том, что на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году республиканцы покажут себя весьма хорошо, а демократам остается надеяться только на то, что рейтинги Байдена к следующему году хоть немного повысятся. На фоне бушующих культурных войн битва за Конгресс станет следующей линией фронта в «холодной» гражданской войне, разрывающей Америку, подчеркнул Дудаков.

Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала, что известный американский историк и политолог, один из авторов проекта «Новый американский век», сотрудник Института Брукингса, Фонда Карнеги и Фонда Маршалла, а главное – муж Виктории Нуланд Роберт Каган в своей статье в The Washington Post прогнозирует большой вооруженный конфликт в США в ближайшие три–четыре года, который может закончиться свержением правительства и развалом страны на воюющие друг с другом части.

В конце прошлой недели сообщалось, что, согласно результатам последнего национального опроса NBC News, большинство американцев в настоящее время не одобряют работу Байдена, а половина выставляет ему низкие оценки за некомпетентность. Исследование показало, что семь из десяти американцев, три из которых ­– демократы, считают, что страна движется в неправильном направлении.

Исторические данные Gallup показывают, что рейтинг одобрения Байдена (42%) сейчас ниже, чем у любого другого президента США за тот же период работы, за исключением Дональда Трампа (чье одобрение в среднем составляло 37% осенью 2017 года).

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему рейтинг Байдена идет ко дну.