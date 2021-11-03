 

В Германии и Греции решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19

03.11.2021, 12:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУсилить ограничения для граждан, у которых отсутствует прививка от коронавируса, могут в Греции и Германии. Там собираются ввести регулярное тестирование непривитых сотрудников на рабочих местах. Также в Греции непривитым можно будет посещать банки, парикмахерские и другие общественные места только по ПЦР-тесту.

О введении «жестких ограничений» для непривитых объявила и.о. канцлера Германии Ангела Меркель на заседании «Христианско-демократического союза», передает телеканал N-TV. Конкретных мер она не назвала, но допустила, ежедневное тестирование непривитых на рабочем месте, передает РБК.

Меркель отметила, что ее волнует рост числа заражение COVID-19. В стране растет заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с коронавирусом.

Всего в Германии выявили 4,6 млн случаев заболевания COVID-19, за последние сутки это число выросло на 10,8 тыс. Умерли с начала пандемии 95,8 тыс. человек, за последние сутки – 81.

В Греции ограничения для непривитых вводятся с субботы, 6 ноября. Граждане, не получившие вакцину, смогут посещать банки, развлекательные заведения, парикмахерские, социальные учреждения при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста, информирует издание Ekathimerini. При этом в продовольственные магазины, аптеки и религиозные учреждения можно будет зайти свободно.

Также всех невакцинированных работников частного и государственного секторов обяжут дважды в неделю сдавать тест на коронавирус за свой счет.

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил, что штрафы за нарушение антикоронавирусных мер будут увеличены.

Ранее в Латвии ввели жесткий локдаун до середины ноября.



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