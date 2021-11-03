 

Пять простых способов помогут сохранить автомобиль новым долгое время

03.11.2021, 12:24, Разное
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Эксперты назвали пять способов, которые помогут на долгое время сохранить автомобиль в новом состоянии. Отмечается, что защита необходимо не только кузову транспортному средству, но и салону.
Царапины и сколы существенно портят внешний вид машины. В то же время существует способ, который поможет этого избежать. Эксперты рекомендуют использовать прозрачную пленку, ее нужно наклеивать на переднюю кромку капота и крылья. Аналогичный материал помещается и на фары. Иногда кузов покрывают керамикой, в результате обеспечивается защита от царапин и грязи. Применяя этот способ, удастся сохранить свежий вид краски и ее блеск.

Важно не забывать и о салоне. Пленку необходимо наклеить на экран мультимедийной системы. Визуально она не будет заметна, на функциональности никак не скажется. Чтобы не повредились многочисленные глянцевые элементы, их также необходимо обклеить.

Дополнительной защиты требуют покрытия сидений. Чтобы они не портились, их нужно обрабатывать специальными составами. Последние улучшают гидрофобные свойства покрытия. В результате станут легче чиститься кожа и ткань.

Химчистку стоит проводить в салоне автомобиля один раз в год. Эта процедура удалит пятна, которые въелись, уничтожит бактерии и микробы.

Источник: car.ru



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