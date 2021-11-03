 

42% невакцинированных от коронавируса украинцев готовы это сделать при определенных условиях – опрос ЮНИСЕФ

03.11.2021, 12:18, Новости дня
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Больше всего мотивирует желающих прививаться то, что вакцинация может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения от нее и что они не заразят других людей.

65% опрошенных вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19. 14% респондентов сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.

Среди тех, кто не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам и считают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19.

Почти 25% респондентов считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19. Те, кто не хотят вакцинироваться вообще, не считают пандемию серьезной угрозой или COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться.

Исследование проведено в сентябре – октябре 2021 года (до введения “красных” зон). Всего было опрошено более 2 тыс. человек старше 18 лет, во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 3 ноября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 69 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

2 ноября в Украине сделали 310 439 прививок от COVID-19. Из них вакцинировано первой дозой – 229 100 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 81 339 человек. 

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

Согласно результатам опроса, опубликованного 2 ноября 2021 года социологической группой “Рейтинг”, 43% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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