“Существенно расширили географию дипломатии”. Зеленский в Глазго провел 13 встреч

“Все проходило в живом, динамичном режиме. Заходишь в зал – натыкаешься на президента Европейского Совета [Шарля Мишеля], сели – проговорили ключевые вопросы. Раз – канцлер ФРГ [Ангела Меркель] сидит, тоже сели проговорили. Или сидишь ты и подходит генеральный секретарь НАТО [Йенс Столтенберг]. Не к тебе, а к президенту Украины. Меня радует, что на этом мероприятии в Глазго мы существенно расширили географию нашей дипломатии”, – сказал глава МИД.

По его словам, некоторые контакты состоялись впервые в истории, в частности встречи президента Украины с президентами Анголы и Либерии. Глава украинского государства также провел встречи с эмиром Катара и руководством Шри-Ланки.

“Мы говорили с Азией, Латинской Америкой, с Африкой. Безусловно, важными были встречи с нашими традиционными партнерами. С ними президент говорил о ситуации с безопасностью на Донбассе. Мы видим деструктивные действия РФ”, – отметил Кулеба.

Он добавил, что в ходе встреч Зеленский обсуждал энергетическую безопасность Украины, торговлю, обучение иностранных студентов.

Контекст:

26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.

Зеленский 1 ноября в кулуарах климатического саммита встретился с Меркель. Одной из тем беседы были ситуация с безопасностью на Донбассе и переговоры по урегулированию конфликта. Президент Украины в рамках конференции провел встречи с премьер-министрами Великобритании и Канады Борисом Джонсоном и Джастином Трюдо. Зеленский также встретился с президентом США Джо Байденом и обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном военно-оборонное сотрудничество двух стран.

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