 

“Алексей, есть такая девочка. Талантище. И табло концертное”. Петр Черный рассказал, как познакомил Потапа с Каменских

03.11.2021, 12:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Алексею нужна была очень серьезная вокалистка. А Настя тогда поругалась с [продюсером] Климом. Эдиком. Lavina Music. И я Леше звоню: “Алексей, есть такая девочка. Талантище. И табло концертное. Ой, извиняюсь – личико концертное. Как бы там ни говорили, сцена любит индивидумов”, – заявил артист.

Контекст:

Каменских и Потап выступали в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK, а Потап стал фронтменом группы Mozgi. В мае 2019 года Каменских и Потап поженились.

В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта “Потап и Настя” в обновленном составе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.02 / Nord Stream попросила немедленно выдать разрешение на строительство «Северного потока – 2» в водах ФРГ

04.03 / В Кировоградской области разоблачили группировку, которая пыталась создать фейковые органы местной власти

30.08 / В правительстве Москвы рассказали о снижении заболеваемости COVID

01.02 / Эксперт: Упадок США будет проходить медленно и мучительно для всего мира

15.12 / В сгоревшем пансионате в Башкирии не было системы противопожарной защиты

28.08 / Кабмин Украины ожидает второй транш МВФ до конца года

02.08 / Чемпионка мира из Нидерландов упала во время забега на 1500 м в Токио 2020, но все равно победила

25.04 / Аваков выступил за признание геноцида армян на государственном уровне

14.09 / Компании Mercedes-Benz грозит запрет на продажу авто в Германии

27.11 / Шойгу заявил, что военнослужащих российской армии массово вакцинируют от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика