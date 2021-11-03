“Алексей, есть такая девочка. Талантище. И табло концертное”. Петр Черный рассказал, как познакомил Потапа с Каменских

“Алексею нужна была очень серьезная вокалистка. А Настя тогда поругалась с [продюсером] Климом. Эдиком. Lavina Music. И я Леше звоню: “Алексей, есть такая девочка. Талантище. И табло концертное. Ой, извиняюсь – личико концертное. Как бы там ни говорили, сцена любит индивидумов”, – заявил артист.

Контекст:

Каменских и Потап выступали в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK, а Потап стал фронтменом группы Mozgi. В мае 2019 года Каменских и Потап поженились.

В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта “Потап и Настя” в обновленном составе.

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