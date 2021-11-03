“Когда смотришь на Землю с космоса, атмосфера кажется такой тонкой”. Безос пожертвует $2 млрд на борьбу с изменениями климата

Об этом он заявил в ходе конференции ООН по изменению климата COP26, которая проходит в британском Глазго, запись его выступления обнародовало агентство The Associated Press.

Средства будут направлены на прекращение деградации почв, восстановление рельефа и производства продуктов питания. Как сказал Безос, к такому решению его подтолкнуло путешествие в космос.

“Мне говорили, что когда видишь Землю из космоса, это меняет твой взгляд на мир, но я не был готов к тому, насколько правильным это оказалось. Когда смотришь оттуда вниз на Землю, атмосфера кажется такой тонкой, мир – таким уязвимым и таким хрупким. Теперь в этот крайне важный год, этого, как известно, решающего десятилетия, мы должны объединиться в защиту мира”, – обратился он к участникам конференции.

Безос подчеркнул, что природа “в очень многих местах мира” перестает впитывать углерод, и становится источником его выбросов.

Ранее бизнесмена, как и других миллиардеров – Илона Маска и Ричарда Брэнсона – критиковали за развитие космического туризма и пренебрежение к проблемам Земли, отмечает “Голос Америки”.

https://www.facebook.com/chastime/videos/588490559268377/

Контекст:

26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.

2 ноября на климатическом саммите лидеры более 100 стран мира, в том числе Украины, подписали декларацию о лесах и землепользовании, которая предусматривает сокращение вырубки лесов к 2030 году.

Корабль New Shepard с Безосом на борту слетал в космос 20 июля. Полет длился 10 минут, корабль поднялся на высоту 105 км над уровнем моря. На борту корабля, кроме Безоса, находились его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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