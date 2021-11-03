Гордон рассказал о состоянии здоровья Кравчука

“Слава богу, Леонид Макарович идет на поправку. Он начал говорить. Он интересуется событиями в Украине, что там пандемия… Дай бог (я стучу по дереву), месяц-два-три, и все будет полностью хорошо”, – сказал Гордон.

87-летний Кравчук 28 июня не присутствовал на торжественном заседании Верховной Рады, которое было посвящено 25-летию принятия Конституции Украины, из-за плохого состояния здоровья. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже появилась информация, что Кравчук перенес операцию на сердце.

В конце июля стало известно, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

21 октября спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулирования конфликта на Донбассе Алексей Арестович рассказал, что Кравчук проходит реабилитацию в Германии. “Родственники говорят, что она довольно успешная”, – уточнил Арестович.

Контекст:

Кравчук – первый президент Украины. Он руководил государством в 1991–1994 годах.

В 2020 году Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ. Он заявил, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что сейчас вопрос замены главы украинской делегации не рассматривается. “Мы ждем выздоровления Кравчука, и только он будет принимать решение, продолжать ему оставаться на своей должности или уйти на покой”, – сказал Гармаш.

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