В Рыбинске 4 ноября отметят государственный праздник

03.11.2021, 13:12, Новости

Теги: Здравоохранение, Праздник

День народного единства в Рыбинске отметят с соблюдением ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Праздничные мероприятия пройдут в онлайн и офлайн форматах. Учреждения культуры приглашают горожан присоединиться к тематическим викторинам, играм, акциям и лекториям в социальной сети ВКонтакте. На выставки, концерты, экскурсии и спектакли – вход по предъявлению QR-кода.

День народного единства учрежден в России в 2005 году. Этот государственный праздник ориентирован на патриотические мероприятия и поддержание народных традиций.

– За эти годы праздник вырос содержательно, появилась акция «Ночь искусств», которую в Рыбинске проводят учреждения культуры, муниципальные и частные. Много федеральных акций в режиме онлайн. Например, «Мы рисуем Волгу» – федеральная акция, флешмобы «Танцуем все вместе», акция, которую поддержал Рыбинский театр кукол с песней «Пусть всегда будет солнце», – рассказа Раиса Смирнова, заместитель начальника управления культуры.

4 октября ДК «Волжский» предлагает жителям концерт творческих коллективов «Процветание в единстве». Начало в 16 часов.

В 12 часов библиотечная система города Рыбинска приглашает присоединиться к онлайн-мероприятию в группе ВКонтакте https://vk.com/biblioryb «В дружбе народов – единство России».

В 11 часов Рыбинский драматический театр покажет спектакль для юных зрителей «Как Кощей на Василисе женился», в 17 часов взрослую аудиторию ждет постановка «Саня, Ваня, с нами Римас». В перерыве между спектаклями, в 12:00 и 16:30 учреждение культуры проводит экскурсии «О театре…Про театр… В театре!».

Рыбинский театр кукол в 11 часов ждет на спектакль «Ленинградская легенда», в 18 часов – праздничную концертную программу для всей семьи «Большой семьей на маленькой подушке».

С 10 до 18 в Рыбинском музее-заповеднике работает экспозиция «Модерн. Рыбинск. Образы эпохи».

ДК «Вымпел» в 12 часов проводит онлайн информационный час «Достойные потомки великой страны» https://vk.com/dkvempel.

В 13 часов ДК «Слип» открывает 49-й творческий сезон «Праздник в городе нашем».

КДК «Переборы» в 15 часов ждет на праздничный концерт, выступление детских и молодежных коллективов ДК.

Пресс-служба администрации города Рыбинска