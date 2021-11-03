Появилась информация о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2»

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03.11.2021, 12:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПроцесс сертификации немецким регулятором «Северного потока – 2» может продлиться до 8 мая 2022 года; ввод в эксплуатацию газопровода зависит от энергетической ситуации в Европе, которая может ухудшиться, отмечает Bloomberg.

Агентство Bloomberg отмечает, что именно до 8 мая следующего года Германия и Еврокомиссия вправе рассматривать соответствующий вопрос согласно правовым нормам, передает ТАСС. 

«Российскому «Северному потоку – 2» может потребоваться еще несколько месяцев… трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время», – говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс сертификации зависит в том числе от энергетической ситуации в Европе, а она может усугубиться.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», чтобы остановить рост цен на газ на европейском рынке.

Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

«Северный поток – 2» тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено еще 10 сентября.



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