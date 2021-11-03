 

В США объяснили заход танкера-заправщика американских ВМС в Черное море

03.11.2021, 12:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТанкер-заправщик ВМС США John Lenthall начал переход в Черное море, где проведет операции с союзниками и партнерами по НАТО, сообщил Шестой флот ВМС США.

«Танкер-заправщик John Lenthall начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», – передает сообщение РИА «Новости».

Напомним, в субботу в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в бинокль или прицел соответствующих систем обороны.



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