Живете рядом с закусочной? Возможно, вам стоит провериться на диабет



1

минута

В своем исследовании ученые из Нью-Йоркского университета упоминают, что связь продуктовой инфраструктуры и риском сахарного диабета оценивалась и раньше, но в этой научной работе впервые была использована масштабная выборка участников с большим географическим охватом.

Ученые проанализировали данные 4,1 миллиона ветеранов, у которых не было диабета в период с 2008 по 2016 годы. В течение последующих пяти лет у 13,2% развилось это заболевание, в основном это были люди более старшего возраста с низким уровнем дохода, нередко с инвалидностью. Самая высокая распространенность диабета оказалась среди жителей густонаселенных городских районов, наименьшая — в пригородах и сельской местности.

Симптомы сахарного диабета, которые вы можете не заметить

По статистике каждый второй диабетик не догадывается о своем заболевании.

Читать статью

Затем специалисты изучили наличие ресторанов быстрого питания и супермаркетов в шаговой доступности рядом с местом проживания участников. По оценкам ученых, увеличение количества ресторанов фастфуда на 10% в городском районе было связано с повышение риска диабета на 1%, в сельских и пригородных районах — на 2%. При этом наличие по соседству супермаркета с широким выбором продуктов, напротив, уменьшало этот риск.

По мнению авторов исследования, эта связь вполне закономерна: если рядом нет ресторана с более здоровой кухней, а до супермаркета далеко, человек с большей вероятностью пойдет обедать в заведение быстрого питания.

«Наши результаты показывают, что ограничение размещения ресторанов быстрого питания и может быть эффективной мерой по снижению риска диабета 2 типа среди населения», — считают ученые.