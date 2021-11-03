Мнение: Пролетариат проснулся?

Невероятная видеозапись. Рабочие сносят ворота, прорываются на завод и выпроваживают незваных гостей, захвативших предприятие.

Когда увидел эту видеозапись, поехал во Владимирскую область разбираться, что же там произошло, почему пролетариат ринулся штурмовать завод?

— Прямо там, у проходной, у нас прошло «производственное совещание», — вспоминает события того дня Александр Соловьев. — Мы спрашиваем у тех, кто был за забором, на территории предприятия: «Мы уволены?» Говорят: «Нет, не уволены». Спрашиваем: «Наше рабочее место — в цехах?» — «В цехах». — «Нам можно туда пойти?» Говорят, что нет. Но мы решили попробовать пройти на свои рабочие места. Нас не пустили. Мы подошли еще ближе, нас начали поливать газом, как фашисты. Не только по мужикам, но и по женщинам.

Несмотря на активное сопротивление захвативших предприятие и распыление слезоточивого газа, рабочие снесли ворота, ворвались на завод и выгнали «ревизоров». Чудом не дошло до мордобоя и повреждения автомобилей незваных гостей.

Подробности здесь.

Что удивительно, полиции было много, но она не вмешивалась.

Тревожный момент. Непрошеные гости разоружили охрану, при этом похитили травматический пистолет (на видеозаписи – на 0:29). По этому факту уголовное дела до сих пор не возбуждено, оружие не возвращено.

Фотография отсюда

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