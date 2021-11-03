 

Мнение: Пролетариат проснулся?

03.11.2021, 12:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Невероятная видеозапись. Рабочие сносят ворота, прорываются на завод и выпроваживают незваных гостей, захвативших предприятие.

Когда увидел эту видеозапись, поехал во Владимирскую область разбираться, что же там произошло, почему пролетариат ринулся штурмовать завод?

— Прямо там, у проходной, у нас прошло «производственное совещание», — вспоминает события того дня Александр Соловьев. — Мы спрашиваем у тех, кто был за забором, на территории предприятия: «Мы уволены?» Говорят: «Нет, не уволены». Спрашиваем: «Наше рабочее место — в цехах?» — «В цехах». — «Нам можно туда пойти?» Говорят, что нет. Но мы решили попробовать пройти на свои рабочие места. Нас не пустили.   Мы подошли еще ближе, нас начали поливать газом, как фашисты. Не только по мужикам, но и по женщинам.

Несмотря на активное сопротивление захвативших предприятие и распыление слезоточивого газа, рабочие снесли ворота, ворвались на завод и выгнали «ревизоров». Чудом не дошло до мордобоя и повреждения автомобилей незваных гостей.
Подробности здесь.

Что удивительно, полиции было много, но она не вмешивалась.

Тревожный момент. Непрошеные гости разоружили охрану, при этом похитили травматический пистолет (на видеозаписи – на 0:29). По этому факту уголовное дела до сих пор не возбуждено, оружие не возвращено.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / “Ох уж это чувство стыда”: Дмитрий Нагиев обнаженным торсом взволновал подписчиц

13.10 / Разработчики (18+)

30.11 / Коронавирус может попадать в мозг через нос – новое исследование

23.01 / Москалькова оценила отношение местных властей к участникам митингов

02.05 / Володин поздравил верующих с Пасхой

14.04 / Мнение: «Про АКУЛУ в Белорусском Королевстве Кривых Зеркал»

21.04 / Кристина Асмус отметила день рождения с друзьями бывшего мужа Гарика Харламова

19.09 / Мнение: Самосожжение в Смолевичах

24.08 / Тёмное прошлое и тяжёлый развод: что перевернуло жизнь Игоря Петренко

17.05 / Собянин подарил Заксобранию Омской области букву «А», отвалившуюся с фасада Госдумы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика