 

Пекарню на Сходненской улице опечатали из-за нарушения антиковидных мер

03.11.2021, 12:04, Разное
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Специалисты Роспотребнадзора обследовали помещение пекарни и выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства и мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в СЗАО Марина Кондратькова сообщила, что в помещениях не проводилось обеззараживание воздуха и дезинфекция, не соблюдалась социальная дистанция.

“Кроме того, осуществляется совместное хранение пищевых и бытовых отходов с пищевым сырьем, не соблюдается товарное соседство в холодильном оборудовании. В связи с выявленными нарушениями пекарня опечатана”, – цитирует специалиста Агентство городских новостей “Москва”.

За выявленные нарушения деятельность предприятия может быть приостановлена на срок до 90 суток по решению суда, уточнила Кондратькова.

Ранее специалисты Роспотребнадзора опечатали магазин “Магнит” на улице Академика Скрябина на юго-востоке Москвы. В магазине не соблюдалась социальная дистанция, сотрудники не вакцинировались от коронавируса, обслуживались посетители без масок.

В Москве на срок с 28 октября по 7 ноября приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают работать.



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