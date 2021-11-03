 

Пост зампреда Мосгордумы отдадут независимому депутату

03.11.2021, 12:04, Разное
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Кандидатуру Медведева поддержали члены фракции “Единой России” в Мосгордуме, сообщает Агентство городских новостей “Москва”.

Ранее эту должность занимал депутат Николай Губенко. Его не стало 16 августа 2020 года.

Андрей Медведев – главный редактор объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК, известный журналист. В сентябре 2019 года он избран депутатом Мосгордумы седьмого созыва.

На выборы Медведев шел как самовыдвиженец. В парламенте Москвы он отказался вступать во фракции.

В Мосгордуме журналист участвует в работе четырех комиссий – по делам общественных объединений и религиозных организаций, по культуре и массовым коммуникациям, по экологической политике и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами МГД.



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