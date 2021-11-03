В Хабаровском крае ввели локдаун с закрытием алкомаркетов и ТЦ

В крупных городах Хабаровского края с 4 по 12 ноября будут действовать жесткие ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Закроются торговые центры, торгующие непродовольственными товарами, развлекательные и культурные объекты, а также алкомаркеты. Кафе и рестораны смогут работать только на вынос.

Таким образом, ограничения в регионе продлятся как минимум на неделю после окончания «нерабочих дней».

Помимо этого, расширится система QR-кодов. С 13 ноября QR-коды нужны будут в торговых центрах, общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах, бассейнах. Также код понадобится для пассажиров междугороднего общественного транспорта.

Система QR-кодов заработала в регионе с 1 ноября. Пока их нужно предъявлять при посещении кинотеатров, театров, домов культуры, а также в цирке.

За последние сутки в Хабаровском крае выявили 437 новых случаев COVID-19, по данным властей, вследствие инфекции умерли 5 человек. Всего за все время пандемии в регионе выявили более 95 тыс случаев COVID-19, скончались 916 жителей региона.

Первым российским регионом, продлившим «нерабочие дни», стала Новгородская область. Власти субъекта приостановили работу заведений общепита, концертных залов и кинотеатров с 8 ноября. Кроме того, на следующей неделе не смогут работать магазины, торгующие непродовольственными товарами.

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