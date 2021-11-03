“Всю жизнь борюсь за волосы”: актриса Елена Захарова раскрыла свои секреты и приоритеты красоты

Актриса Елена Захарова за свои 46 лет ни разу не делала уколов красоты и не ложилась под нож пластических хирургов. Каким же образом знаменитости удается сохранять молодость? Вот ее секреты красоты, которыми она с удовольствием делится с поклонниками.

«Тонкая косточка, узкие плечи»

Актриса признается, что только раз в жизни сидела на диете. Тогда ей было 13 лет, она танцевала в ансамбле. За лето, проведенное у бабушки, сильно поправилась, и тогда педагог поставил условие – похудеть. Елена отказалась от мучного, перестала есть на ночь и быстро скинула лишние кило. Больше в своей жизни она ни разу не сидела на диетах.

Актриса не скрывает: ей повезло с генетикой, ведь у нее тонкая кость, узкие плечи. Практически всю жизнь она держится в одном весе: 53 кг при росте 167 см. Чтобы сохранить стройную фигуру, ведет активный образ жизни, занимается фитнесом и сбалансированно питается.

Питание

Елена называет себя гурманом: она любит вкусную еду. Может побаловать себя выпечкой, тортиками, пирожными, поскольку является сладкоежкой. Но в целом ее дневное меню выглядит следующим образом:

завтрак: стакан воды натощак, а затем овсянка, творог или сырники; обед: суп с салатом либо второе с овощным гарниром; ужин: кефирный супчик (кинза, укроп, огурцы, стакан кефира).

Елена ужинает часов в 10-11 вечера, поскольку поздно возвращается домой с работы, а ложится спать часа в 2 ночи. Она считает преступлением засыпать на голодный желудок.

Артистка предпочитает покупать домашние продукты в проверенных местах. Очень любит рыбу и морепродукты, а вот крупы (рис, гречку) не ест. Старается потреблять мало хлеба.

Елена призналась, что после рождения дочери перестала поправляться (раньше у нее был 1-2 «плавающих» килограмма). Если срочно нужно сбросить вес, перестает есть после 7 вечера и устраивает себе разгрузочный ужин на одном кефире.

Уход за собой

Елена не сделала ни единой инъекции за всю свою жизнь и даже не прибегала к аппаратной косметологии. Раз в полгода она делает в салоне красоты увлажняющую маску и массаж лица. Остальной уход — в домашних условиях. Уже много лет Елена пользуется косметическими средствами одного и того же японского производителя и очень довольна результатом.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Нередко звезда прибегает к народным рецептам. Например, если нужно убрать мешки под глазами, прикладывает кусочки сырого картофеля. Чтобы кожа была упругой и эластичной, вечером делает отвар из петрушки, потом замораживает на ночь и утром протирается кубиками льда.

Уход за волосами

Этому пункту Елена уделяет особое внимание. Своими натуральными рыжими красивыми волосами она гордится и делает все возможное, даже борется, для того чтобы они были густыми и здоровыми. Она считает, что именно длинные локоны украшают любую девушку, делают ее более женственной, соблазнительной. Поэтому Елена никогда не решится сделать себе короткую стрижку. И советы стилистов, которые говорят, что после 40-50 лет нужно остригать локоны, актриса считает неправильными.

В начале карьеры из-за съемок Елене портили волосы, выкрашивая их то в один, то в другой цвет. Ей понадобилось приложить колоссальные усилия для того, чтобы восстановить локоны. Теперь она никому не позволяет причинять им вред. Если для роли нужен другой цвет волос, то использует парик.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Артистка регулярно делает маски для волос, пользуется лечебными шампунями и натуральными маслами. Например, периодически наносит на локоны масло амлы, репейное или кокосовое масло за полчаса до мытья, а потом смывает. После такой процедуры шевелюра становится блестящей и здоровой. Иногда артистка делает отвар из молодой крапивы и потом тоже им моет голову.

Любимая процедура Елены в салоне красоты — это семиступенчатый уход за волосами. Мастер сначала моет волосы, а потом поочередно наносит на них маски и эмульсии с липидами. Не понравилась знаменитости мезотерапия для волос. Ощущения болезненные, а результата – ноль.

Артистка отказалась от использования фена, плойки, утюжка. По словам знаменитости, у нее послушные волосы, поэтому и так не составит труда сделать укладку.

Другие секреты красоты

Елена признается, что ее любимый запах – это цветки апельсинового дерева. Поэтому и уходовые средства, и парфюм имеют подобный аромат.

Артистка считает, что красивая женщина – это счастливая и выспавшаяся женщина, а еще та, которая развивается духовно. Елена старается почаще слушать классическую музыку. Своими иконами стиля она считает аристократичных красавиц: например, Маргариту Терехову, Одри Хепберн, Анастасию Вертинскую.