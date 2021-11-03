 

«Тинькофф» запустил сервис для определения подмены банковских номеров

03.11.2021, 11:46, Новости дня
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Еще одна мошенническая схема в последнее время получила широкое распространение в России. Преступники подменяют официальные банковские номера и звонят гражданам якобы от имени того финучреждения, где у них открыт счет.

Последствия таких звонков предугадать не сложно. Вам посоветуют совершить какие-то действия, и если вы согласитесь на это, то останетесь без денег.

Для того чтобы укротить преступников, банк «Тинькофф» внедрил специальный сервис, способный бороться с подложными номерами. По данным «Яндекса», из каждых 10 тысяч телефонных звонков, которые сегодня поступают российским гражданам, примерно 600 мошеннические. Эксперты еще раз предупреждают, что нужно быть бдительным.



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