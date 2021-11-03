 

Компания SteelSeries выпустит новые компьютерные мыши для геймеров

03.11.2021, 11:46, Новости дня
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Две новые модели геймерских компьютерных мышей вскоре выпустит компания SteelSeries. Модели названы Aerox 3, а также Aerox 3 Wireless 2022 Edition. Возможность предзаказа уже открыта, сообщает разработчик.

У старшей версии шаг составляет 100 DPI. Кроме того, производитель позволяет регулировать разрешающую способность датчика. Обмен данными происходит в беспроводном режиме. Для этого используется обычный Bluetooth ала же сигнал с частотой 2,4 ГГц. Батарея в мыши должна выдерживать до 200 часов непрерывной работы.

И старшая, и младшая модели получили по 6 кнопок. Датчики рассчитаны на 80 млн срабатываний. По словам экспертов, мыши удобны для любого охвата. Известны также и цены. Базовая стоимость младшего устройства составляет 70 евро, старшего – 110 евро.



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