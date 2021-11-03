Мнение: Почему Газпром даёт рекламу, когда детям собирают на лечение через смс

Сегодня утром мне по почте пришёл вопрос, который я вынес в заголовок. И действительно — зачем Газпром тратится на дорогую рекламу по телевизору, если его клиенты, немецкие и китайские политики, российское телевидение не смотрят. Выглядит как разбазаривание бюджетных денег: при том что их явно не хватает, ибо тут же, на телевидении, больным детям собирают на лечение при помощи смс.

Начну со второй части, про смс на лечение. Вероника Скворцова, министр здравоохранения, регулярно про это рассказывает. Если коротко: почти всё сейчас в России можно лечить по ОМС. К организациям, которые собирают деньги через телевизор, есть много вопросов — зачастую они собирают деньги на процедуры, которые можно было бы получить бесплатно, в рабочем порядке, просто обратившись в своей региональный медицинский центр.

https://www.kp.ru/daily/27047/4113560/

https://53news.ru/novosti/45812-glavu-minzdrava-sprosili-pochemu-dengi-na-lechenie-detej-do-sikh-por-sobirayut-vsem-mirom.html

В любом случае, государство не может закрыть вообще все медицинские потребности граждан, ни в одной стране мира. Наоборот, чем более развито государство, тем больше там благотворительных организаций, которые занимаются лечением больных, помощью бездомным, раздачей еды и так далее. Вот, к примеру, канадский благотворительный фонд собирает деньги на лечение детей:

https://iwkfoundation.org/

А вот другие организации собирают деньги на помощь голодающим канадским школьникам:

https://olegmakarenko.ru/2255142.html

Сбор денег не означает, что в Канаде развалены медицина и система образования. Канада — довольно развитое государство с высоким уровнем жизни и высокими налогами. И именно поэтому в Канаде зарегистрированы 85 тысяч благотворительных организаций, а в благотворительном секторе Канады работают более 2 млн человек.

Благотворительность — нормальная часть человеческой жизни, стремление помогать другим жёстко прошито в человеческом характере. Мы в любом случае будем делать что-то для общества по своей инициативе, помимо уплаты налогов государству. Так как это нужно в первую очередь не обществу, это нужно нам. Телевизор всего лишь предоставляет удобный и дешёвый способ удовлетворить потребность: достаточно периодически отправлять смс, чтобы чувствовать, что ты достойный член племени, ты тоже вносишь свой вклад.

Чтобы не было неясностей, проговорю ещё раз прямо. Благотворительность — это нормально. Тезис «государство плохое, поэтому людям приходится делать работу государства» безграмотен. Государство и благотворительные организации должны работать сообща: государство закрывает основной фронт работ, а благотворительные организации заполняют ниши, куда государство в силу своей неповоротливости не успевает дотянуться.

Теперь о рекламе Газпрома. Кроме потребности помогать другим, у людей есть ещё и потребность чувствовать причастность к некому общему величию. Размахивать шарфиком футбольной команды, писать в комментариях про полёт Гагарина, смеяться над страдающими от высоких цен на газ европейцами. Мы болеем за Газпром точно так же, как мы болеем за нашу сборную по хоккею, например.

Разумеется, Газпром может сэкономить на рекламе, чтобы, например, снизить внутренние цены на газ на одну десятую процента. Однако снижения цен на газ народ не заметит, опросы показывают, что это нам не так важно. А вот при виде рекламы Газпрома, будь то реклама на российском телевидении или реклама на стадионе в Праге, в наших организмах вырабатывается чувство гордости за страну. Вы можете оценить силу эффекта по бессильной ярости иностранных блогеров, которые видят, что в России Газпром есть, а у них — нет. Они подробно и обидой в голосе рассказывают, как несчастные россияне страдают из-за того, что газовые деньги тратятся не на увеличение условных пенсий, а на разную «показуху».

Сюда же, кстати, можно отнести и строительство небоскрёбов. Они тоже нужны в первую очередь народу: чтобы мы испытывали гордость от того, что в России есть Москва-сити и кукурузина Газпрома, а в соседних с нами странах ничего подобного и близко нет. Особенно сильно подобные статусные проекты нужны россиянам, ибо мы ещё не отошли от унижения 1990-х годов.

Подведу итог

Люди — не слишком-то рациональные существа. Если бы мы были рациональными существами, табачные компании и ликёро-водочные заводы разорились бы завтра же, так как люди поголовно перешли бы на здоровый образ жизни. И так как мы не являемся рациональными существами, у нас есть ряд нематериальных потребностей. К примеру, каждому человеку нужно помогать другим и испытывать гордость за своё сообщество.

Телевизор помогает нам удовлетворять обе потребности без особых усилий и затрат, не вставая с дивана. И если завтра мы запретим телекомпаниям подобные практики, послезавтра кто-нибудь предложит нам новые способы удовлетворения наших потребностей, только сделает это в ещё более причудливых и сомнительных формах.