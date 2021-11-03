Медики выяснили, что спорт может резко снижать тягу к алкоголю у человека

Британские медики рассказали, что может помочь бороться с тягой к алкоголю. По их словам, для этого необходимо выполнять физические упражнения.

Участниками исследования стали 60 добровольцев, возраст которых составил 18-25 лет. Группа испытуемых была задействована в короткой дискуссии. Авторы научной работы попросили участников подумать о любимых напитках и описать их. Кроме того, испытуемым показали ролики, где демонстрировалось приготовление коктейлей.

На следующем этапе исследования добровольцев разделили на три группы. Первая выполняла пятиминутную программу упражнений. Каждое из них нужно было выполнять в течение 45-ти секунд, не останавливаясь на отдых. Вторая группа добровольцев спокойно раскрашивала картинки на протяжении пяти минут. Остальные участники такое же количество времени сидели и ничего не делали.

В конце исследования молодые люди заполнили анкеты об употреблении спиртных напитков. Их анализ показал, что тяга к алкоголю снизилась, если сравнивать показатели с участниками из контрольной группы, которая ничего не делала. Ученые также обнаружили, что у людей, занимающихся спортом, снизилась тревожность и улучшилось настроение. В группе, участники которой рисовали, не происходили никакие изменения относительно тяги к спиртному. В то же время испытуемые сообщили, что у них уменьшилось беспокойство и улучшилось настроение.

Источник: www.medikforum.ru