Independent – в Англии причиной более 1 тысячи случаев мертворождения в год становятся бедность и расизм

Британские учёные установили, что бедные жительницы Англии — и, в частности, представительницы этнических и расовых меньшинств — значительно чаще сталкиваются с различными осложнениями при беременности и родах, включая мертворождение и недоношенность, пишет The Independent. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Lancet, из 4505 случаев мертворождения, зафиксированных между 2015 и 2017 годами, более четверти были связаны с бедностью, а 12% — с расовым неравенством.



Reuters

Из фиксирующихся в Англии ежегодно случаев мертворождения более 1100 непосредственно связаны с бедностью и её последствиями, пишет The Independent со ссылкой на исследование, опубликованное во вторник в журнале Lancet.

Авторы исследования, организованного в рамках проходящего сейчас в Великобритании общенационального аудита акушерских подразделений Национальной службы здравоохранения страны (NHS), изучили более миллиона родов, зарегистрированных в Англии между 2015 и 2017 годами, включая 4505 случаев рождения мёртвых детей, — и пришли к выводу, что с самым высоким риском мертворождения сталкиваются женщины, проживающие в самых социально-неблагополучных зонах, пишет The Independent. При этом почти четверть из рассмотренных ими случаев мертворождения исследователи связали с «социоэкономическим неравенством» в местах проживания матерей, подчёркивается в материале издания.

По данным The Independent, учёные также заключили в своей работе, что 12% случаев мертворождения, то есть более 500 ежегодно, связаны конкретно с расовым неравенством. Самая явная диспропорция в плане числа мертворождений наблюдается у темнокожих женщин, а также женщин южноазиатского происхождения, причём среди представительниц второй группы, проживающих в самых бедных районах Англии, потенциально можно было предупредить более половины мертворождений, сочли исследователи.

Согласно работе, в Англии темнокожие женщины и представительницы этнических меньшинств в целом непропорционально часто сталкивались с осложнениями беременности — на их долю в изученном периоде пришлось не только 12% всех мертворождений, но и 17% рождений недоношенных детей, отмечает обозреватель The Independent. Как напоминает журналист, к аналогичным выводам уже пришли в прошлом месяце эксперты Оксфордского университета — они установили, что темнокожие женщины в четыре раза чаще остальных умирают во время беременности или родов, а смертность среди новорождённых детей азиатского происхождения на 60% выше, чем среди белых.

Как пояснил в интервью The Independent один из авторов исследования, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Ян ван дер Мюлен, осложнения беременности чаще угрожают женщинам из социально-неблагополучных районов, а также представительницам темнокожего и этнических меньшинств из-за того, в какой среде они проживают: в частности, им приходится иметь дело с такими стрессогенными факторами, как загрязнение окружающей среды, плохие жилищные условия, социальная изоляция, затруднённый доступ к медицинской помощи, нестабильная работа и плохие условия труда. «Мы сможем достичь целевых показателей по обеспечению более безопасных родов только в том случае, если акушеры, медики и политики развернут согласованную работу по противодействию социоэкономическому и этническому неравенству», — заявил он.

В 2019 году NHS установила целевой показатель по снижению числа случаев мертворождения и смертей новорождённых — медицинские службы должны будут к 2025 году добиться сокращения соответствующей статистики на 50%, отмечается в материале The Independent. Между тем преподаватель Королевского колледжа акушерства и гинекологии Дженнифер Джардин, комментируя государственную политику, отметила, что на протяжении минувшего десятилетия «попытки нивелировать разрыв в плане результативности родоразрешения, сосредоточившись в первую очередь на улучшении качества родовспоможения и работе с отдельными типами поведения, успеха не принесли». Вместо этого Джардин призвала медиков и политиков сместить фокус внимания на проблему долгосрочных последствий расизма, а также социального и экономического неравенства для здоровья женщин, семей и сообществ.