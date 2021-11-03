Times – новой идеологией КНДР станет «кимченынизм»

Северная Корея отныне будет жить по заветам Ким Чен Ына: как удалось установить южнокорейским спецслужбам, во властных кругах КНДР с некоторых пор активно употребляется термин «кимченынизм», выяснили журналисты The Times. Впрочем, по данным британского издания, конкретной концепции у этой новой «идеологии» пока нет, а смысл такого названия прежде всего в том, чтобы подчеркнуть величие северокорейского лидера, который стремится выйти из тени великих предков.



Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился убрать из всех правительственных зданий Пхеньяна портреты своего отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена, начав продвигать идеологию «кимченынизма», пишет британская The Times со ссылкой на спецслужбы Южной Кореи.

По данным южнокорейской разведки, термин «кимченынизм» уже вошёл в лексикон северокорейских чиновников, а государственные СМИ КНДР, которые пока не используют новое слово, всё же стали называть Ким Чен Ына «Великим вождём», хотя ранее этот титул использовался исключительно по отношению к Ким Ир Сену.

Как подчёркивает обозреватель The Times, такие «беспрецедентные» перемены, по всей видимости, говорят о том, что Ким Чен Ын захотел «выйти из тени своих досточтимых предков и подчеркнуть собственные лидерские качества» — и что он абсолютно уверен в непоколебимости своей власти.

«Сигнал здесь яснее некуда, — прокомментировал ситуацию старший научный сотрудник Университета Кумин (Сеул) и эксперт по Северной Корее Фёдор Тертицкий. — Ким Чен Ыну не по душе отдельные аспекты системы, которую создали его отец и дед, в частности, привязка легитимности преемника к тому, насколько почтительно он относится к предшественникам. Нынешний лидер хочет быть самостоятельным самодержцем».

Какое значение вкладывается в термин «кимченынизм», южнокорейским разведчикам установить не удалось, пишет The Times. По всей видимости, слово служит не для описания конкретных политических идей, а лишь для того, чтобы «в целом утверждать величие и мудрость Ким Чен Ына», говорится в материале издания.

Государственной идеологией КНДР является доктрина чучхе, предполагающая независимость страны не только от капиталистического Запада, но и от соцлагеря, к которому Северная Корея принадлежала во времена холодной войны, напоминает обозреватель The Times.

«В 70-е годы прошлого века, когда в СССР как раз шла развернувшаяся в ответ на перегибы сталинизма борьба с культами личности, в КНДР начали использовать термин «кимирсенизм» — а в начале 80-х, когда Ким Чен Ир становился всё более явным преемником своего отца, государственные СМИ страны уже заговорили о «кимирсенизме-кимчениризме», — пишет журналист.

Между тем, коль скоро идеологию Ким Ир Сен в честь себя окрестил, главный вопрос теперь — какой он назовёт цветок, иронизирует автор статьи. Имя его деда получила выведенная в 1969 году орхидея-кимирсения, тогда как его отцу досталась бегония-кимченирия, селекционированная японским ботаником в 1988 году, поясняет обозреватель The Times.