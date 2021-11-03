Старый скупердяй? – Личное мнение

Давайте о кино. Пересмотрела на днях фильм «Все деньги мира» — о случае похищения внука богатейшего на тот момент человека мира.

16-летнего парня похитили мафиози. Ухо отрезали — в 70-х были такие нравы.



Фото: Соцсети

Пока внук страдал, его родной дедушка Гетти не хотел платить выкуп. Мазался, экономил, жалел несколько миллионов.

В конце концов, когда сумма выкупа упала с 17 до 3 миллионов, он деньги дал — в кредит под проценты своему сыну.

Пересмотрев кино, я вспомнила восторженные отзывы критиков: как хорошо показана суть миллиардера-дедушки!

Внучок, значит, похищен в богемном квартале Рима. А виноват дедок — зажал деньги на выкуп!

Какой чёрствый человек, да? А я так скажу: зато он был самым богатым. Все деньги мира — у него, а не у диванных критиков.

Да, старик зажал деньги. Зато они у него были. А вы бы не зажмотили, но у вас денег нет.

Вам не кажется, что здесь есть какая-то закономерность? А вот я её чётко вижу.

Миллиардный дед экономил не только на внуке, но и в мелочах. А простые люди не экономят. И даже больше скажу: живут не по средствам. В какой офис ни сунься, у рядового бухгалтера — Кадиллак.

В кредит.

Я вас прямо спрошу: а будут ли у вас деньги, если вы их тратите на всякую мелочёвку? Да нет, конечно — вы работаете на прокладки и бритвы.

Вот взять бы вашего мужа. Вы в курсе, во сколько он вам обходится? Я дам только один пример, чтобы вы поняли принцип, а дальше считайте сами.

Муж бреется. Станок его стоит пару тысяч. Фигня? Ну, как сказать — пусть мелочь, но тем не менее. А вот сменные кассеты к станку — триста рублей за каждую. Как часто он их меняет? Раз-два в неделю, потому что потом его кожице неприятно?

И вот три сотни в неделю вы просто бросаете в мусорку. Даже не говорю об экологии, насколько это недопустимо. Речь только о деньгах — 7-15 тысяч в год у вас уходит на лезвия.

И так во всём. Будете вы богаты или сидя без денег станете возмущаться стариком-миллиардером, который знал про деньги всё?

В теории есть два способа быть богатыми. Первый из них — неработающий, потому что любое свалившее богатство вы спустите. Второй способ — минимизировать траты. Лучше всего сделать это так, чтоб это не сказалось на качестве жизни.

Зачем тратить там, где это совершенно не нужно?

И раз речь о бритье, вот вам пример разумной экономии чисто на лезвиях.

Машинки RAZORBOOSTER подходят для заточки и чистки бритвенных лезвий любого типа: мужских, женских и даже одноразовых.

Razorbooster первыми в мире придумали умный способ это делать. Вот такой вот небольшой прибор:

Хорошенько встряхиваете (это важно!) специальную дезинфицирующую жидкость, которая идёт в комплекте, наносите на лезвия. Прижимаете лезвия бритвы к резиновому барабану Рэйзорбустера, зажимаете кнопку на устройстве на 3 секунды. Промываете бритву и само устройство под струёй воды.

Всё! Бритва снова: а) острая, бэ) чистая, вэ) стерильная.

Итог можете оценить на фото под микроскопом:

Если вы просто прополаскиваете бритву водой, на лезвии всё равно останутся частички кожи, волос и даже пены — идеальная среда для роста бактерий. Начнутся вопли от порезов и воспалений.

Razorbooster все эти проблемы решает за 3 секунды. И на одной бритвенной головке его можно использовать по несколько раз.

А это значит, что можно бриться одними и теми же лезвиями плюс-минус в три раза дольше. Уже не неделю, а целый месяц.

Подчеркну, что такая экономия никак не скажется на качестве жизни. Не стоит экономить в ущерб мужу и, тем более, себе.

Это — подход не нищеброда, а рационального инвестора!

Как это работает вообще? Довольно просто, но остроумно. Я удивлена, почему такую штуку раньше никто не изобрёл.

Смысл в том, что зубчатый барабан из плотной резины на Razorbooster делает 600 оборотов в минуту. Зубцы барабана вычищают из самых недоступных промежутков между лезвиями мельчайшие загрязнения, и одновременно правят острый край.

А дезинфицирующая жидкость тем временем делает ещё 2 дела.

Во-первых, у неё в составе кроме основного дезинфектанта есть древесный уголь, известный природный антисептик и адсорбент. То есть буквально «вытягивает» всю пакость, которая налипла на лезвия.

Во-вторых, в ней есть микроскопические керамические шарики. Они шлифуют поверхность каждого лезвия. Точильный абразив размешан в дезинфицирующей жидкости, поэтому важно её хорошо встряхивать перед применением, чтобы взвесь поднялась со дна.

Цена на Razorbooster отличается в зависимости от комплектации. Версия в чёрном, на батарейках — 2’600 рублей. На аккумуляторе, синий — 3’490.

Протянет аппарат года три, пока не сотрётся резиновый барабан. В первый год сохранит вам не меньше 7’500 рублей, а на 2 и 3 год уже минимум по десятке. За всё время получится 27’500 сэкономленных кровных. А если меняете лезвия чаще раза в неделю, то и все 45’000.

То есть окупится он за это время 8 раз. Минимум.

Вот это я называю экономией богатого человека. Учитывая то, что Razorbooster подходит для любых бритв с любым количеством лезвий, даже для самых простых одноразовых, и в том числе женских — это будет одна из самых полезных вещей в доме.

Со всех сторон одобряю, в общем. Пользуйтесь!

А теперь скажите, насколько вы экономны? Или платите проценты по автокредиту всю жизнь?

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