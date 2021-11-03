 

США и партнеры помогут Украине укреплять энергетическую безопасность – Блинкен

03.11.2021, 11:24, Новости дня
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Встреча состоялась на полях климатического саммита ООН COP26.

“Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом “Северный поток – 2”, – говорится в сообщении Госдепа.

Контекст:

Строительство “Северного потока – 2” полностью завершено. 4 октября российский “Газпром” сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы. 

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод тогда был “практически закончен”.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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