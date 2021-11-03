 

“Горячая девушка”. Экс-участница “ВИА Гры” Романова развела голые ноги перед камерой

03.11.2021, 11:24, Новости дня
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Певица дополнила образ блестящими ботильонами на каблуках. Она позировала, широко разведя голые ноги перед объективом.

“Какая строчка из песни “Бармен” вас зацепила больше всего?” – спросила она.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

“Горячая девушка”, – прокомментировал подписчик pollardi_boudoir.

ВИДЕОВидео: BEREGA MUSIC / YouTube
Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе “ВИА Гра” в 2013 году после победы в проекте “Хочу к Меладзе”. Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).

Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до появления сына на свет. Имени отца своего ребенка певица не называет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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