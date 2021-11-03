 

“Пора пойти своими дорогами”. Экс-участница Artik & Asti Дзюба прокомментировала свой уход из группы

03.11.2021, 11:24, Новости дня
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“Да это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет. Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, где мы встретились, выросли, достигли очень больших результатов. Благодарна за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора пойти своими дорогами. По поводу будущего – ребята, давайте не торопиться и посмотрим, что будет дальше”, – заявила она в телефонном разговоре Собчак.

Запись телефонного разговора с Дзюбой смонтирована в самом начале интервью, которое было записано до того, как основатель и второй участник этого дуэта Артем Умрихин сообщил о распаде группы. 

Во время разговора с Собчак ни Дзюба, ни Умрихин о распаде дуэта ничего не говорили.

ВИДЕОВидео: Осторожно: Собчак / YouTube
Контекст:

Группа Artik & Asti была основана в 2011 году. Умрихин и Дзюба вместе записали четыре студийных и два мини-альбома. С 2014 года коллектив строил карьеру в РФ. Самые популярные песни дуэта – “Неделимы”, “Грустный дэнс”, “Девочка, танцуй”, “Истеричка”, “Она не я”.

2 ноября Умрихин заявил, что Дзюба покидает коллектив.”Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком? Скоро расскажу”, – написал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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