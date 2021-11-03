“Самая красивая королева в мире”. Узерли на улицах Лондона показала ноги в сексуальной миниюбке
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“Лондон – моя любовь”, – таким хештегом она сопроводила пост.
Для прогулки по улицам столицы Великобритании Узерли выбрала серую блузу рубашечного кроя, пышную миниюбку в клетку и серебристые туфли на каблуках.
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“Какая девочка! Мерьем, вы очень красивая”, – прокомментировал подписчик ivanshtibel.
“Сладкая”, – написала shila8196.
“Самая красивая королева в мире”, – заявил dibedidou.
“Малышка”, – написала meryemuniversal.
Контекст:
Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.
Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).
Актриса не замужем. У нее есть двое дочерей: Лара (2014) и Лили Кои (2021). Отец Лары – турецкий бизнесмен Джан Атеш. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года. Имени отца второго ребенка она не называла.
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