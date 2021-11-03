 

“Самая красивая королева в мире”. Узерли на улицах Лондона показала ноги в сексуальной миниюбке

03.11.2021, 11:24, Новости дня
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“Лондон – моя любовь”, – таким хештегом она сопроводила пост.

Для прогулки по улицам столицы Великобритании Узерли выбрала серую блузу рубашечного кроя, пышную миниюбку в клетку и серебристые туфли на каблуках.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Какая девочка! Мерьем, вы очень красивая”, – прокомментировал подписчик ivanshtibel.

“Сладкая”, – написала shila8196.

“Самая красивая королева в мире”, – заявил dibedidou.

“Малышка”, – написала meryemuniversal.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

Актриса не замужем. У нее есть двое дочерей: Лара (2014) и Лили Кои (2021). Отец Лары – турецкий бизнесмен Джан Атеш. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года. Имени отца второго ребенка она не называла.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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