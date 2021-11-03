 

Ядерный центр Росатома придумал снаряд для ловли дронов режущей сетью

03.11.2021, 11:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУченые федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики из Снежинска (Челябинская область) создают боеприпас против беспилотников и авиабомб.

Как ожидается, снаряд сможет эффективнее бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами за счет повышения площади поражения. Вдоль оси его корпуса расположены метательные блоки, в каждом из которых находится взрывчатка и поражающие элементы – грузы, соединенные гибкими режущими элементами, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.

На подлете к цели взрывчатка срабатывает, и грузы попарно выстреливаются и растягиваются в режущую сеть. В настоящее время ученые готовятся к изготовлению и испытаниям снаряда.

Целесообразность этого изобретения объясняется тем, что традиционные средства поражения оказывают не столь значительное поражающее действие на цель из-за малой эффективной площади проекции воздушной цели и особенностей конструкции ее аэродинамических поверхностей, как правило, выполненных из легко пробиваемого пластика.

Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, ее отдельные элементы уже прошли испытания. 



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