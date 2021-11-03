 

Отстраненный военными премьер Судана согласился возглавить новое правительство

03.11.2021, 11:15, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОтстраненный от власти военными премьер-министр Судана Абдалла Хамдук дал согласие возглавить новое правительство страны.

Хамдук дал согласие вновь занять пост премьера при условии освобождения всех арестованных по политическим мотивам в ходе недавних протестных выступлений в стране, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Как указывает телеканал, в случае занятия Хамдуком поста главы правительства, возглавляемый им новый кабинет министров станет «компетентным правительством (политически) независимых профессионалов».

Напомним, на прошлой неделе военные задержали несколько министров, члена cуверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума, премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест.

После отказа премьера поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.

Председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске cуверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан.

Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом.



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