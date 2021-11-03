 

Власти Курганской области не исключили продления нерабочих дней

03.11.2021, 11:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти Курганской области рассматривают возможность продления нерабочих дней еще на неделю, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«Возможно, продлим еще на неделю», – приводит ТАСС заявление Шумкова в эфире телеканала «Россия-24». Об этом он сказал, отвечая на вопрос ведущей о продлении нерабочих дней после 7 ноября.

Губернатор отметил, что ограничения, введенные в Курганской области, «можно назвать нерабочими днями с натяжкой». «У нас сейчас в основном не работают бюджетные учреждения, а также на дистанте со следующей недели будет работать образовательная сфера и ее сотрудники. Предприятиям даны рекомендации, в том числе перевести на самоизоляцию людей старше 60 лет. Мы старались устанавливать не максимальные ограничения, чтобы в случае продления никого не травмировать. Ни людей, ни экономику», – отметил Шумков.

Согласно данным регионального оперативного штаба, в Курганской области ежедневный прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом уже превысил 200 в сутки, тогда как до начала июля он продолжительное время не превышал 100. Ввиду ситуации власти увеличили число ограничительных мер: с 13 октября была введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, с 25 октября – обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, с 30 октября по 7 ноября – для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных либо переболевших ковидом в течение последних шести месяцев.

На период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) в регионе приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в кафе, ресторанах и других организациях общепита, а при проведении банкетов, поминальных обедов нужно соблюдать требование по числу присутствующих (не более 10 человек). Также полностью приостанавливается работа зон общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах. Кроме того, в этот период приостанавливается и проведение спектаклей и концертов, а также прием посетителей в учреждениях культуры, предоставление услуг дополнительного образования в офлайн-формате, проведение спортивных мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе.

Накануне Коми, Амурская и Ульяновская области допустили продление нерабочих дней.

В Кремле, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в стране, призвали не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.



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