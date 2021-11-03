 

Доктор Мясников предупредил об опасности массовой вакцинации детей от ковида

03.11.2021, 11:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В обществе установился консенсус о том, что коронавирус не так опасен для детей, как для взрослых. Подтверждает эти рассуждения и статистика.

Так, в США на общее число погибших от ковида в 740 тысяч человек приходится всего 100 детей в возрасте до 11 лет. В общей сложности в этой стране 46 миллионов заболевших, из которых два миллиона – дети. Из этих двух миллионов для 8,3 тысячи потребовалась госпитализация.

При этом до сих пор нет ясности, могут ли болеющие без симптомов дети оказаться переносчиками ковида. В связи с такими цифрами у многих возникают вопросы – требуется ли вакцинация для детей?

“Делать вакцину нужно тогда, когда не делать ее опаснее, чем делать”, – подчеркнул доктор Александр Мясников.

Он объяснил, что прививка требуется для тех детей, которые при заражении ковидом могут заболеть тяжело, передает Общественная служба новостей. Речь идет о детях, страдающих от хронических патологиях.

Мясников добавил, что массовая вакцинация детей может быть опасна с точки зрения реакции россиян на это. Общество просто взорвется, уверен эксперт.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Скандалы: Выбрали своего президента, выберем и американского

06.07 / Мнение: Лось-расист

09.11 / Мнение: Рефлексия и самооценка

21.12 / Не мы первые начали

25.06 / Эндокринолог назвала первый признак возможного диабета

16.10 / Мнение: Удар по Сармаде

23.08 / Как изменились центры госуслуг “Мои документы” в Москве за 10 лет

25.09 / Президент Польши призвал ООН обратить внимание на проявление “агрессии” со стороны России

16.02 / Ученые предложили разделить людей на 16 типов по реакции на пандемию

13.02 / Мнение: “И так сойдет!”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика