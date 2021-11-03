Доктор Мясников предупредил об опасности массовой вакцинации детей от ковида

В обществе установился консенсус о том, что коронавирус не так опасен для детей, как для взрослых. Подтверждает эти рассуждения и статистика.

Так, в США на общее число погибших от ковида в 740 тысяч человек приходится всего 100 детей в возрасте до 11 лет. В общей сложности в этой стране 46 миллионов заболевших, из которых два миллиона – дети. Из этих двух миллионов для 8,3 тысячи потребовалась госпитализация.

При этом до сих пор нет ясности, могут ли болеющие без симптомов дети оказаться переносчиками ковида. В связи с такими цифрами у многих возникают вопросы – требуется ли вакцинация для детей?

“Делать вакцину нужно тогда, когда не делать ее опаснее, чем делать”, – подчеркнул доктор Александр Мясников.

Он объяснил, что прививка требуется для тех детей, которые при заражении ковидом могут заболеть тяжело, передает Общественная служба новостей. Речь идет о детях, страдающих от хронических патологиях.

Мясников добавил, что массовая вакцинация детей может быть опасна с точки зрения реакции россиян на это. Общество просто взорвется, уверен эксперт.