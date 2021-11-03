Мнение: Смысл жизни

Неутомимый Гинцбург сообщил, что разработан тест, позволяющий проверить, поддельный ли сертификат о вакцинации у человека или нет. Тут, конечно, встает вопрос о том, что тест может и ошибиться: человек принял чудо-вакцину, а тест показывает, что нет. И как быть?

Но более интересно здесь другое. Система начинает жить своей жизнью. А значит — создавать функционал, пригодный лишь для обслуживания самой себя. Для нас это означает лишь одно: вся жизнь начинает вертеться вокруг одной-единственной задачи. Мы живем, чтобы сделать укол, который затем нужно будет доказывать с помощью куар-кодов, тестов, а потом, конечно, придумают что-то еще новенькое. Полгода — и всё заново. А в промежутке между уколами — ежедневная доза промывки мозгов и заряд ненависти из телевизора. Эдак скоро привитых начнут собирать на собрания с целью пятиминутного скандирования здравиц в честь Гинцбурга и Путина, и еще пять минут — на проклятия уклоняющимся. А раз так — то нужны будут специальные люди, бдительно следящие за искренностью воплей. Неискренним будут заламывать руки и волочь на тестирование — а не куплен ли у тебя сертификат, сволочь?

Именно так возникает самодостаточная система, которая работает сама на себя, у которой нет никаких других целей и задач, кроме обслуживания себя и захвата новых территорий и рынков «сбыта» своей продукции и своих навязанных принудительных услуг. И если кому-то это может показаться излишним алармизмом, то стоит вспомнить — мог ли сегодняшний кошмар всерьез рассматриваться года два назад? Представим, каким бы смехом и улюлюканьем встретила бы публика в начале 20 года репортаж из ноября 21. Так что тенденция вполне просматривается.

Парадокс, но эта система построена только на одном-единственном и весьма шатком основании — принудительности вакцинации. В случае, если вакцинация снова станет делом добровольным, вся эта конструкция, которую выстраивает Гинцбург, рассыпается как песок.

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