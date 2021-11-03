Мнение: Никарагуанская чистка

О том, как Facebook и Twitter перед выборами в Никарагуа, где США планируют цветную революцию, вычистили из соц.сетей всех мало-мальски значимых сторонников действующего правительства.

Никарагуанская чистка

Facebook, Instagram и Twitter приостановили деятельность сотен влиятельных про-сандинистских журналистов и активистов за несколько дней до выборов в Никарагуа 7 ноября, ложно заявив, что они были правительственными троллями. Серая зона допросила их, чтобы раскрыть правду.

Всего за несколько дней до выборов в Никарагуа 7 ноября ведущие социальные сети подвергли цензуре ведущие новостные агентства Никарагуа, а также сотни журналистов и активистов, которые поддерживают левое сандинистское правительство своей страны.

Политически мотивированная кампания цензуры Кремниевой долины вылилась в массовую чистку сторонников сандинистов за неделю до голосования. Это произошло после нападок правительства США на честность выборов в Никарагуа и настойчивых заявлений Вашингтона, что он откажется признать их результаты.

Соединенные Штаты спонсировали садистско-насильственную попытку переворота в Никарагуа в 2018 году, в результате которой погибли сотни людей в отчаянной попытке свергнуть демократически избранное правительство президента Даниэля Ортеги.

После провала путча администрации Дональда Трампа и Джо Байдена ввели несколько раундов разрушительных санкций против Никарагуа . Конгресс США также планирует ввести новые жесткие санкции против Никарагуа после выборов 7 ноября.

Репрессии Кремниевой долины в отношении про-сандинистских журналистов и активистов были неотъемлемой частью политического нападения правительства США на Никарагуа.

Facebook и Instagram – оба принадлежат недавно переименованному гиганту Big Tech Meta – в ходе широкомасштабных репрессий 31 октября приостановили работу 1300 учетных записей в Никарагуа, которыми управляют про-сандинистские СМИ, журналисты и активисты.

За несколько дней до этого Twitter сделал то же самое, очистив многих известных про-сандинистских журналистов и влиятельных лиц.

1 ноября сандинистские активисты, чьи учетные записи были заблокированы Facebook и Instagram, в ответ разместили видео в Twitter, показав миру, что они действительно настоящие люди. Но Twitter также приостановил их учетные записи, стремясь стереть все свидетельства того, что эти никарагуанцы не являются правительственными роботами и не участвуют в скоординированной недостоверной операции.

Последующая цензура Твиттера фактически стала двойным ударом по свободе слова никарагуанцев, чей очевидный проступок выражается в выражении политических взглядов, бросающих вызов целям Вашингтона.

Тысячи аккаунтов, подвергнутых цензуре Facebook, Instagram и Twitter, в совокупности имели сотни тысяч подписчиков и представляли одни из крупнейших и наиболее влиятельных СМИ и организаций Никарагуа, относительно небольшой страны с населением 6,5 миллиона человек.

Приостановление всех этих каналов американскими крупными технологическими компаниями всего за несколько дней до выборов может оказать существенное и ощутимое влияние на результаты выборов в Никарагуа.

Чистки были нацелены исключительно на сторонников социалистической антиимпериалистической партии Сандинистский фронт. Никаких сторонников правой оппозиции в Никарагуа это не коснулось.

1 ноября Facebook опубликовал отчет, в котором утверждалось, что сандинисты, подвергшиеся цензуре, были частью «фермы троллей, управляемой правительством Никарагуа и партией Сандинистского фронта национального освобождения (FSLN)», которая проявляла «скоординированное недостоверное поведение».

Это явно неверно. На самом деле Facebook / Instagram удалили самых известных сторонников сандинистов на платформах, а затем попытались оправдать это, заявив, что среднестатистические сандинистские активисты на самом деле являются управляемыми правительством ботами.

Facebook косвенно признал этот факт, признав в отчете, что в ходе массовых репрессий в социальных сетях были очищены «подлинные учетные записи». Но Facebook отказался проводить различие между подлинными учетными записями и предполагаемыми «неаутентичными» учетными записями, не назвав ни одного и вместо этого объединив их все вместе, чтобы оправдать стирание их цифрового существования.

Сообщение в Facebook, ошибочно изображающее обычных сандинистских активистов как правительственных троллей, было подготовлено с участием Бена Ниммо, лидера «Группы разведки угроз» Меты.

Серая зона разоблачила Ниммо как бывшего пресс-атташе возглавляемого США военного альянса НАТО и платного консультанта настоящей тайной фермы троллей "Инициативы честности", которая была тайно учреждена британскими военными для проведения антироссийских операций влияния через западные СМИ.

Ниммо возглавлял расследование в Graphika, еще одной инициативе по ведению информационной войны, которая была создана при финансовой поддержке Института Минервы Министерства обороны США и действует при поддержке секретного Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Пентагона.

Ниммо, который также является старшим научным сотрудником Атлантического совета, финансируемого западным правительством, вмешался в британские выборы 2020 года, назвав лидера левой Лейбористской партии Джереми Корбина объектом российских информационных операций.

Последний псевдоскандал, спроектированный Ниммо, подчеркивает роль Facebook как имперского информационного оружия, служба безопасности которого по сути передана правительству США.

Глава политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер продвигал отчет Ниммо, повторяя его ложные утверждения.

До перехода в Facebook Глейхер был директором по политике кибербезопасности в Совете национальной безопасности Белого дома. Он также работал в Министерстве юстиции США.

Глейхер пояснил, что когда Facebook обвинил Никарагуа в предполагаемой «ферме троллей», это «означает, что операторы полагаются на поддельные аккаунты, чтобы манипулировать своей аудиторией и обманывать ее».

Согласно этому определению, отчет Facebook полностью ошибочен. Многие из заблокированных аккаунтов управлялись обычными никарагуанцами, и Grayzone взяла у них интервью и разместила видео ниже.

«Директор по устранению угроз» Facebook Давид Агранович также поделился ложным сообщением Ниммо.

Как и Глейхер, Агранович работал в правительстве США до перехода в Facebook, занимая должность директора разведки Совета национальной безопасности Белого дома.

Оба эти ветерана Совета национальной безопасности США активно продвигали скоординированную чистку Facebook от просандинистских никарагуанцев.

Grayzone обратилась в Facebook с просьбой прокомментировать ситуацию. Руководитель службы безопасности Маргарита Франклин ответила без комментариев, просто сославшись на отчет Ниммо.

Когда The Grayzone уточнил и спросил Франклина о том, что Facebook приостанавливает работу многих реальных никарагуанцев, которые поддерживают свое правительство, но в значительной степени не являются ботами, она не ответила.

https://thegrayzone.com/2021/11/02/facebook-twitter-purge-sandinista-nicaragua/ – оригинал на английском языке. Там же интервью с теми людьми, которых облыжно объявили ботами и стерли из соц.сетей

Как видим, США достаточно банально и даже примитивно, используют Facebook и Twitter как инструменты информационного нападения на страну, где они желают сменить режим.

Нет никаких оснований полагать, что в удобный момент они не поступят точно также в отношении РФ или любой другой страны, где они посчитают, что это будет полезно для тех или иных целей.

Само собой, смена названия управляющей компании Facebook может обмануть лишь совсем уж доверчивых простаков. Как показывает ситуация в Никарагуа, Facebook как инструмент политики США уже особо и не стесняется своей новой роли открытой цензурной дубинки.

Если у США не получится организовать свержение Ортеги через выборы и улицу, можно ожидать, что Вашингтон объявит о непризнании выборов, введет новые санкции и продолжит политику экономического удушения в интересах захвата власти в Никарагуа, дабы контролируемое из Вашингтона марионеточное правительство покончило с влиянием Китая и РФ в этой стране и даже не думало помыслить о возможности строительства Никарагуанского канала.

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