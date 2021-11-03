МЧС отправит бригаду «моржей» для борьбы с энергетическим кризисом в Европе

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) отправит экспертную бригаду для борьбы с последствиями разыгравшегося в Европе энергетического кризиса. Специалистам класса «морж» поручена задача по обучению граждан Германии и других европейских государств выживанию в условиях низких и крайне низких температур. В программу тренингов уже включены утренние обливания ледяной водой, растирание тела снегом и купание в замерзших водоемах, рассматривается вариант с дополнительным обучением сну на холодном бетонном полу.

«У нас в Союзе все с детства закалялись, в собес табунами ходили, очереди везде стояли – никто не болел, на тех, кто чихнет, с укоризной смотрели. А изнеженным европейцам удобства бытовые подавай – воду горячую, сортир отапливаемый в помещении, спать не укрываясь матрацем. Тьфу, одним словом, но ничего, наши инструкторы быстро их всему обучат», – заявил командир инструкторской бригады Эрнест Горохов, «морж» с тридцатилетним стажем.

Вместе с бригадой «моржей» дополнительными бортами планируется отправить несколько грузов с наборами белья, состоящих из специальных спортивных брюк с воздушной подушкой в области коленей, нательного белья в полоску, сандалий под теплый носок и вязаных шапочек «СССР», а также набором пробников горячительных напитков отечественного производства.

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