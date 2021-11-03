Ученые нашли способ продления молодости

Ученые из Испании и Великобритании в ходе проведения исследования нашли способ продления молодости. Они разработали уникальные антитела, которые находят исключительно клетки, имеющие старческие признаки.

В норме старые клетка организма гибнут, поскольку не способны нормально функционировать из-за накопленных ошибок в ДНК и белках. За этот процесс отвечает программа так называемого самоуничтожения, находящая в геноме. Иногда она дает сбои, и клетка продолжает стареть. В данной ситуации остается надеяться только на иммунитет. Если программа не сработала, устаревшие элементы должны обнаружить и уничтожить иммунные клетки. В то же время иммунитет является не идеальной системой. Часто не срабатывает и он, поэтому продолжает накопление стареющих клеток.

Чтобы избавиться от данных элементов, исследователи со всего мира разрабатывают специальные препараты. Они прекрасно справляются со своей основной задачей, но в то же время из-за высокой токсичности поражаются «молодые клетки». По словам исследователей, препарат должен доставляться исключительно к старой клетке, чтобы по дороге не наносился вред остальным элементам.

В качестве такого транспорта могут выступать антитела. Их принцип действия хорошо известен. В частности, происходит связь с молекулами, имеющими определенные признаки. Потом иммунные клетки наводятся на мишень, подлежащую уничтожению.

Исследователи решили эту задачу. Им удалось создать уникальные антитела и прицепить к ним антибиотик под названием дуокармицин. На культурах данных клеток была сформирована идеальная конструкция. Она затрагивала только стареющие клетки.

Источник: rg.ru