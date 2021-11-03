Никола Стёрджен – невзирая на усилия Джонсона, Шотландия не прекратит борьбу за обретение независимости

Независимая Шотландия могла бы намного эффективнее вести борьбу с изменением климата, отмечает первый министр Шотландии Никола Стёрджен в интервью Der Spiegel. По словам лидера Шотландской национальной партии, негативные последствия брексита, проведённого против воли шотландцев, начинают ощущаться во всех сферах общественной жизни. Стёрджен уверяет, что, несмотря на проблемы, вызванные пандемией, и противодействие премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Шотландия ни на дюйм не отклоняется от планов по обретению независимости.



Reuters

Даже если первый министр Шотландии Никола Стёрджен не может официально называться хозяином Конференции ООН по изменению климата в Глазго, она понимает, как важно находиться в центре внимания в эти дни. Она достаточно умна, чтобы не допустить бенефиса своего давнего лондонского соперника, позиции которого в Шотландии довольно шатки. Глазго готов к столь масштабному мероприятию, отмечает Стёрджен в интервью Der Spiegel. По её словам, Глазго — один из «величайших городов мира», а конференция по изменению климата даёт его жителям возможность заявить о Шотландии на весь мир.

Климатические активисты намерены «парализовать город» в ближайшие дни. Стёрджен понимает их озабоченность и страстно верит в право на мирный протест. Она считает, что люди имеют право открыто выражать свои чаяния, а присутствующие лидеры должны к ним прислушиваться. Существует огромный разрыв между тем, что необходимо сделать, чтобы ограничить рост температуры 1,5 градуса Цельсия, и тем, что делается на практике. Мир делает недостаточно, и его лидеры также делают недостаточно.

При этом, отмечает Стёрджен, правительства Шотландии и Великобритании придерживаются разных взглядов на борьбу с изменением климата. Но на пути к климатической конференции они вместе сделали большую работу, и Стёрджен не заинтересована в том, чтобы ставить под угрозу достижение результата из-за мелких ссор. Недавно правительство Великобритании обнародовало план по достижению климатической нейтральности к 2050 году. По мнению Стёрджен, несмотря на то, что Шотландия намерена стать климатически нейтральной раньше, к 2045 году, в документе содержится немало интересных идей.

Как считает Стёрджен, Бориса Джонсона, как и всех, кто присутствует в Глазго, будут судить не по тому, что он говорит, а по тому, что он делает. Любого государственного лидера, чьи действия не соответствуют обещаниям, будут критиковать. Стёрджен предполагает, что, например, решение о снижении налогов на полёты на малое расстояние является довольно спорным. По её словам, оно вызвало много недовольства. Кроме того, она убеждена в том, что на исполнение обязательств по борьбе с изменением климата в нынешнем бюджете выделено недостаточно средств.

Шотландия отказывается от угля быстрее, чем любая страна G20, отмечает Стёрджен. Но ей ещё предстоит многое сделать. Шотландцы находятся в процессе отказа от ископаемого топлива, и они должны сделать всё, что в их силах, чтобы ускорить этот процесс. «Мы не можем перекачивать нефть до последней капли,­ — для Стёрджен это утверждение немаловажно. — В конце концов, я возглавляю партию, которая на протяжении десятилетий подчёркивала важность нефти для экономики Шотландии».

Однако шотландцы не намерены останавливать добычу на северо-востоке страны только для того, чтобы впоследствии импортировать нефть и газ. Это было бы бессмысленно. «Мы должны использовать переходный период, чтобы снизить наши общие потребности в энергии. Но не менее важно сделать этот процесс социально справедливым. Десятки тысяч людей в настоящее время зависят от нефтегазовой отрасли Шотландии, и нам нужно обеспечить для них новые рабочие места», — подчёркивает Стёрджен.

Если бы Шотландия была независимым государством, у неё было бы намного больше возможностей для эффективной борьбы с изменением климата, считает Стёрджен. Например, Шотландия могла бы самостоятельно распоряжаться процедурами лицензирования новых нефтяных или газовых месторождений.

«Сейчас мы во всех сферах ощущаем, что на самом деле означает брексит. Ничего хорошего. В споре о квотах на рыбную ловлю с Францией прямо затронуты интересы Шотландии. Траулер, арестованный французскими властями на прошлой неделе, принадлежит Шотландии. Поэтому для меня очень важно, чтобы ситуация не обострялась всё сильнее. Правительства Великобритании и Франции, а также ЕС в целом должны сесть за стол переговоров и разрешить конфликт, соблюдая существующие договоры», — отмечает Стёрджен.

В ситуации с Северной Ирландией Стёрджен считает позицию британского правительства «абсурдной»: Лондон внезапно отверг протокол Северной Ирландии как «совершенно неприемлемый». При этом ранее правительство подписало документ, провозгласив его «примером успешных переговоров». Недавно ЕС представил предложения для устранения проблем в его практической реализации. Однако Стёрджен опасается, что по внутриполитическим причинам Лондон «больше заинтересован в разжигании конфликта, чем в его разрешении».

Планы Стёрджен относительно обретения Шотландией независимости не изменились после победы Шотландской национальной партии на майских выборах. «Я хочу, чтобы шотландцы имели возможность демократическим путём проголосовать за независимость в течение нынешнего срока созыва парламента, в идеале до конца 2023 года. Как и все другие европейские страны, мы, конечно, боремся с последствиями пандемии, и я ясно дала понять, что это мой главный приоритет. Но это не означает, что мы хоть на дюйм отклоняемся от наших планов по обретению независимости», — считает Стёрджен.

В то же время планы Бориса Джонсона, похоже, также не изменились. Он по-прежнему намерен отказать Шотландии в проведении референдума, отмечает Der Spiegel. «В конце концов Борис Джонсон не сможет избежать ответа на один вопрос: принимает ли он демократию и волю шотландского парламента? Или хочет втянуть нас в судебный процесс, чтобы остановить? Несмотря на все разногласия с правительством в Лондоне, я считаю, что мы всё ещё живём в условиях демократии», — уверена Стёрджен.

По её словам, вопрос заключается не в отказе самого Бориса Джонсона: «Я демократически избранный первый министр Шотландии, и я подотчётна шотландскому парламенту. Поэтому вопросы необходимо задавать именно ему. Он демократ или противник демократии? Время покажет».

Процесс обретения независимости для Стёрджен «не пустая трата времени». Прямо сейчас Шотландия платит высокую цену за свою зависимость. «Мы говорили о споре по поводу квот на рыбную ловлю, мы видим, что в шотландских супермаркетах не хватает определённых продуктов из-за проблем с поставками. Из-за брексита, который был проведён против воли шотландцев, мы потеряли право свободно перемещаться в любую точку Европы. И мы не сидим за столом переговоров на Конференции ООН по изменению климата в Глазго, потому что мы не независимая страна. Я не знаю ни одной независимой страны в мире, которая была бы готова добровольно отказаться от своей независимости. Одно это говорит само за себя», — резюмирует Стёрджен в интервью Der Spiegel.

