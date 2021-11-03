Украинцы, у которых нет ID-карты, смогут получить международный COVID-сертификат в приложении “Дія”

Украинцы, имеющие паспорт-книжечку, могут сгенерировать международный COVID-сертификат в приложении, но паспорт-книжечка в “Дії” отображаться не будет.

Для создания международного COVID-сертификата необходимо:

авторизоваться в приложении “Дія” через BankID;

В разделе “услуги” выбрать “COVID-сертификаты” и “получить сертификат”;

поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в “Дію”.

Сгенерировать сертификат без ID-карты или биометрического загранпаспорта можно будет только международный COVID-сертификат, уточнили в Минцифры.

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, “зеленый” – 365 дней.

На портале “Дія” COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением “Дія”.

В начале ноября сервис “Дія” и четыре медлаборатории в Украине – “Дила”, “Эскулаб”, “Смартлаб” и “Днепролаб” – начали бета-тестирование COVID-сертификатов на основании результатов ПЦР-тестов. Также в “Дії” появились детские COVID-сертификаты.

По данным Минцифры на 1 ноября, уже 5 млн украинцев сгенерировали свои COVID-сертификаты.

С 8 ноября в Украине будет введен сертификат о выздоровлении от COVID-19, получить его можно будет в “Дії”. Документ будет действителен 90 дней.

—