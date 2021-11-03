В Украине сделали более 18 млн прививок от коронавируса

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 310 439 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 229 100 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 81 339 человек”, – говорится в сообщении.

Прививки во вторник делали 1129 мобильных бригад по иммунизации, 3261 пунктов и 422 центров вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели 2 ноября в Киеве (39 355) и Киевской области (23 203).

“Всего с начала кампании по вакцинации сделано 18 279 337 прививок. Вакцинировано – 10 682 752 человека, из них получили первую дозу – 10 682 750 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 7 596 587 человек (из них два человека получили первую дозу за границей)”, – объяснили в Минздраве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла жизни 3070 украинцев.

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