 

“Пристает ко всем”, “Испанский стыд”. В сеть попало видео пьяной Волочковой из ресторана в Турции

03.11.2021, 10:28, Новости дня
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Волочкова запечатлена в блестящем миниплатье цвета экрю и в босоножках на платформе. Она, согнувшись, подошла к посетителям ресторана. Смеясь, начала произносить фразу, из которой можно уловить “если у чувака встал, он ее…”.

За кадром слышно, как посетители говорят: “Женщина встала. Подошла”. Вероятно, не все из них знали, что это известная балерина.

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Публикация от Зеркало для антигероя (@lms_ciao)

“Крепко на стакане сидит”, – отметил подписчик __claire_.__.

“Я в шоке от видео”, – призналась anetta_rozkhova.

“После этого видео я наконец-то поняла, что такое испанский стыд”, – призналась kukulyamukulya77.

“Вот так она, видать, и пристает ко всем на каждом отдыхе. Странно, что ногу не задрала”, – прокомментировала skorodumova.valya.

“Уже выяснили, очевидцы пишут, что ногу за столом задирала”, – ответил 0987kontakt.

Контекст:

Волочкова проводит отдых в Турции.

20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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